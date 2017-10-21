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Ушли в убыток на 90 миллионов рублей: глав тольяттинских МП могут лишить премий
По итогам прошлого года муниципальные предприятия Тольятти получили убыток в 90 миллионов рублей. Такая цифра была озвучена на заседании местного парламента, посвященном анализу эффективности управления городским имуществом. Убыточными оказались почти все МУПы Автограда. Самые неэффективные - рынок «Кунеевский», пансионат «Звездный», …
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16 октября 2017, 03:04
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Тольяттинец убил товарища, завалил труп травой и поджег
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15 октября 2017, 04:08
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В Тольятти раскрыта схема обмана более сотни заёмщиков
Расследование дела черных риелторов завершено в Тольятти. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении трех членов организованной преступной группы. Им вменяется совершение мошенничества и покушения на мошенничество. По версии следствия, с 2014 по 2016 год обвиняемые, пользуясь …
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13 октября 2017, 11:44
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В Тольятти стартовал областной чемпионат «Молодых профессионалов»
Временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров принял участие в церемонии открытия регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), JuniorSkills, а также «Абилимпикс» - это соревнования профмастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло в Тольяттинском спорткомплексе "Олимп". На соревнования по …
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12 октября 2017, 05:01
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После обильных осадков мэрии Самары придется расстаться с 31 миллионом рублей
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12 июля 2017, 10:03
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В Самарской области осадков выпало втрое больше нормы
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12 июля 2017, 08:32
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К выходным Самара может снова утонуть
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22 июня 2017, 05:49
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Самарцы столкнулись с аномалиями: в регионе установлены новые рекорды по осадкам и холоду
В понедельник, 29 мая, самарские синоптики зарегистрировали сразу два погодных рекорда: в регионе выпало максимальное суточное количество осадков, а температура оказалась экстремально низкой.
Как уже сообщала «ТЕРРА», вчера самарские юзеры опубликовали фотографии снега, выпавшего, по словам авторов, в Алексеевском …
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30 мая 2017, 01:23
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В Самарской области в ночь на среду выпал первый снег
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7 октября 2015, 09:28
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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
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21 июля 2015, 03:28
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В выходные в Самаре будут дожди
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17 июля 2015, 11:31
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В Самаре продолжается аномальная жара
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22 июня 2015, 10:45
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Апрель принесет в Самару потепление до +14
С первого апреля синоптики прогнозируют повышение среднесуточной температуры в Самарской области. На текущей неделе столбик термометра будет колебаться около нулевой отметки, по ночам опускаясь ниже на 6-7 делений.
А уже в понедельник дневная температура достигнет 10 градусов по Цельсию. По данным …
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25 марта 2013, 04:57