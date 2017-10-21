С первого апреля синоптики прогнозируют повышение среднесуточной температуры в Самарской области. На текущей неделе столбик термометра будет колебаться около нулевой отметки, по ночам опускаясь ниже на 6-7 делений.

А уже в понедельник дневная температура достигнет 10 градусов по Цельсию. По данным …