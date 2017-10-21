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«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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Самарцы столкнулись с аномалиями: в регионе установлены новые рекорды по осадкам и холоду

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Как уже сообщала «ТЕРРА», вчера самарские юзеры опубликовали фотографии снега, выпавшего, по словам авторов, в Алексеевском 
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В Самарской области в ночь на среду выпал первый снег

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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

На регион обрушилась гроза, которая сопровождается градом. Шквалистый ветер достигает 23 метров в секунду.

Такая погода продержится сегодня до позднего вечера, сообщают самарские синоптики. Циклон, сформированный над Атлантикой, пришел в область из Москвы и принес с собой значительное ухудшение 
21 июля 2015, 03:28
В выходные в Самаре будут дожди

В выходные в Самаре будут дожди

Начиная с сегодняшнего дня и в течение выходных в Самарской области возможны дожди и даже грозы, сообщают синоптики.
 
Несмотря на облачность, небо будет периодически проясняться, а дневная температура продержится на отметке около 20-25 градусов выше ноля. По ночам воздух будет холодным 
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В Самаре продолжается аномальная жара

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Несмотря 
22 июня 2015, 10:45
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Апрель принесет в Самару потепление до +14

С первого апреля синоптики прогнозируют повышение среднесуточной температуры в Самарской области. На текущей неделе столбик термометра будет колебаться около нулевой отметки, по ночам опускаясь ниже на 6-7 делений.

А уже в понедельник дневная температура достигнет 10 градусов по Цельсию. По данным 

25 марта 2013, 04:57
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