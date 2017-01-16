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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 января 2017г 
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Материалы по теме:

Здание «Шипки» в Самаре купила женщина из Ульяновска

Здание «Шипки» в Самаре купила женщина из Ульяновска

Сегодня стало известно о продаже здания кинотеатра «Шипка». Победителем аукциона стала Елена Еремина из Ульяновска, представляющая компанию «РСК Групп», сообщает «Волга-Ньюс». Женщина приобрела объект за 43,4 млн рублей.

«Шипка» находилась в ведении общества с ограниченной ответственностью «Премьер», однако 
16 января 2017, 04:44
81 млн рублей потратят

81 млн рублей потратят "Самарские коммунальные системы" на водоснабжение жителей поселков Управленческий и Красная Глинка

Итоги соответствующего аукциона подведены на портале госзакупок.
Победителем объявлено ООО "Евроботен" - это единственная компания, которая подала заявку на конкурс. Теперь ей в 2017 году предстоит провести капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, сооружений, устройств и электроустановок, а также выполнить 

23 декабря 2016, 04:46
В следующем году содержать Московское шоссе и улицу Ново-Садовую зимой будет компания

В следующем году содержать Московское шоссе и улицу Ново-Садовую зимой будет компания "Дельта"

Стоимость услуг составит 20,5 млн рублей. Такое сообщение появилось на портале госзакупок.
Тендер по определению субподрядчика объявляло «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области». Согласно техзаданию, «Дельта» будет следить за Московским шоссе от Мичурина до Авроры, а также 

21 декабря 2016, 04:30
В Самаре ищут перевозчика до села Рождествено

В Самаре ищут перевозчика до села Рождествено

Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог объявило тендер по определению подрядчика, который займется перевозкой пассажиров и их багажа в межнавигационный период по маршруту Самара - Рождествено. Начальная стоимость контракта на срок до 31 мая 2017 года - 9 млн 300 

20 декабря 2016, 04:24
С 19 декабря меняется расписание переправы из Самары в Рождествено

С 19 декабря меняется расписание переправы из Самары в Рождествено

В связи с установлением льда на Волге суда на воздушной подушке будут начинать ходить раньше - уже с 6:45, завершать работу позже - в 19:30. Напомним, водная переправа из города в Рождествено была закрыта в начале декабря из-за тяжелой ледовой 

19 декабря 2016, 11:25
Самый дорогой автомобиль в мире продадут на аукционе

Самый дорогой автомобиль в мире продадут на аукционе

На продажу с аукциона выставлен редкий экземпляр автомобиля Ferrari 250 GTO, выпущенного в 1962 году итальянской компанией из Маранелло. Данная модель спортивного авто была специально создана для участия в ралли, а именно, в гонках Международной автомобильной федерации категории GT3.

Всего было 

15 декабря 2016, 04:17
Проблему жителей правого берега Волги, отрезанных от цивилизации из-за ледяной блокады, решат завтра

Проблему жителей правого берега Волги, отрезанных от цивилизации из-за ледяной блокады, решат завтра

Проблема жителей правого берега Волги, а это около 7000 человек, оказавшихся отрезанными от цивилизации из-за ледяной блокады, будет решена завтра.
Самарское речное пассажирское предприятие проинформировало -  сообщение с правым берегом Волги будет восстановлено уже завтра. Из Самары по льду будут 

7 декабря 2016, 12:39
Сразу несколько сел на правом берегу Волги оказались полностью отрезаны от цивилизации

Сразу несколько сел на правом берегу Волги оказались полностью отрезаны от цивилизации

Это Рождествено, Торновое, Выползово и Шелехметь. Добраться оттуда до Самары сейчас практически невозможно. Грунтовую дорогу через Жигулевск замело, а водное сообщение с этими населенными пунктами накануне было прекращено из-за тяжелой ледовой обстановики.

Суда на воздушной подушке начнут ходить, только когда река замёрзнет 

6 декабря 2016, 05:35
Паромную переправу в Самаре откроют 10 апреля

Паромную переправу в Самаре откроют 10 апреля

В Самаре перенесли открытие паромной переправы. Это связано со сложной ледовой обстановкой на Волге и техническими проблемами на дебаркадере "Октябрьский спуск", сообщает группа «Речфлот-63».

По предварительной информации, переправа на теплоходе «Окский-35» заработает с 10 апреля.

Предполагается, что 
3 апреля 2015, 01:58
В Самаре открыта зимняя переправа в Рождествено

В Самаре открыта зимняя переправа в Рождествено

В воскресенье, 14 декабря, стартовала зимняя переправа через Волгу из Самары в Рождествено, пишут региональные СМИ. Точное расписание движения судов на воздушной подушке пока составляется. Предполагается, что в первые дни переправа будет только дневной.

Как уже сообщала «ТЕРРА», этой зимой маршрут 

15 декабря 2014, 01:02
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