Это Рождествено, Торновое, Выползово и Шелехметь. Добраться оттуда до Самары сейчас практически невозможно. Грунтовую дорогу через Жигулевск замело, а водное сообщение с этими населенными пунктами накануне было прекращено из-за тяжелой ледовой обстановики.

Суда на воздушной подушке начнут ходить, только когда река замёрзнет …