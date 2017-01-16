Перевозкой самарцев от речного вокзала до Рождествено и обратно в межнавигационный период займется «Самарская речная пассажирская компания» (СРПК). Итоги аукциона по определению подрядчика для обслуживания маршрута подвело областное Министерство транспорта. Стоимость контракта, рассчитанного до конца мая, составляет 9 млн 300 тысяч рублей. Речное предприятие было единственным участником торгов. Напомним, зимнее расписание до Рождествено начало действовать 19 декабря. 11 января была открыта новая скоростная переправа до села от Ульяновского спуска. Кроме того, в Рождествено станут заходить суда на воздушной подушке, курсирующие на линии Самара - Ширяево.
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Здание «Шипки» в Самаре купила женщина из Ульяновска
Сегодня стало известно о продаже здания кинотеатра «Шипка». Победителем аукциона стала Елена Еремина из Ульяновска, представляющая компанию «РСК Групп», сообщает «Волга-Ньюс». Женщина приобрела объект за 43,4 млн рублей.
«Шипка» находилась в ведении общества с ограниченной ответственностью «Премьер», однако …
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16 января 2017, 04:44
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81 млн рублей потратят "Самарские коммунальные системы" на водоснабжение жителей поселков Управленческий и Красная Глинка
Итоги соответствующего аукциона подведены на портале госзакупок.
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23 декабря 2016, 04:46
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В следующем году содержать Московское шоссе и улицу Ново-Садовую зимой будет компания "Дельта"
Стоимость услуг составит 20,5 млн рублей. Такое сообщение появилось на портале госзакупок.
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21 декабря 2016, 04:30
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В Самаре ищут перевозчика до села Рождествено
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20 декабря 2016, 04:24
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С 19 декабря меняется расписание переправы из Самары в Рождествено
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19 декабря 2016, 11:25
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Самый дорогой автомобиль в мире продадут на аукционе
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15 декабря 2016, 04:17
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Проблему жителей правого берега Волги, отрезанных от цивилизации из-за ледяной блокады, решат завтра
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7 декабря 2016, 12:39
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Сразу несколько сел на правом берегу Волги оказались полностью отрезаны от цивилизации
Это Рождествено, Торновое, Выползово и Шелехметь. Добраться оттуда до Самары сейчас практически невозможно. Грунтовую дорогу через Жигулевск замело, а водное сообщение с этими населенными пунктами накануне было прекращено из-за тяжелой ледовой обстановики.
Суда на воздушной подушке начнут ходить, только когда река замёрзнет …
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6 декабря 2016, 05:35
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Паромную переправу в Самаре откроют 10 апреля
В Самаре перенесли открытие паромной переправы. Это связано со сложной ледовой обстановкой на Волге и техническими проблемами на дебаркадере "Октябрьский спуск", сообщает группа «Речфлот-63».
По предварительной информации, переправа на теплоходе «Окский-35» заработает с 10 апреля.
Предполагается, что …
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3 апреля 2015, 01:58
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В Самаре открыта зимняя переправа в Рождествено
В воскресенье, 14 декабря, стартовала зимняя переправа через Волгу из Самары в Рождествено, пишут региональные СМИ. Точное расписание движения судов на воздушной подушке пока составляется. Предполагается, что в первые дни переправа будет только дневной.
Как уже сообщала «ТЕРРА», этой зимой маршрут …
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15 декабря 2014, 01:02