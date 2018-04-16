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Ольга Голодец дала поручения по реконструкции театра драмы в Самаре
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21 марта 2018, 10:09
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Московский театр «Современник» покажет 2 спектакля на гастролях в Самаре
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7 марта 2018, 12:19
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Прощание с Вячеславом Гвоздковым состоится 23 января
В Самаре во вторник, 23 января, состоится прощание с Вячеславом Гвоздковым. Как уже сообшала «ТЕРРА», известный театральный режиссер, поставивший более 150 спектаклей, гендиректор Самарского театра драмы имени Горького скоропостижно скончался 21 января в возрасте 70 лет.
«Гражданская панихида состоится …
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22 января 2018, 10:07
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Театр «Грань» ищет часы и фото времен СССР
Сотрудники новокуйбышевского театра "Грань" обратились через соцсеть "ВКонтакте" к жителям Самарской области за помощью. Творческая студия ищет для нового спектакля предметы старины. "У всех с советских времён где-то глубоко на дачах или далеко в шкафах наверняка ещё остались старые …
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24 октября 2017, 09:09
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Губернатор Николай Меркушкин поздравил с победой самарских лауреатов "Золотой маски"
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25 апреля 2017, 03:42
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Самарцы взяли «Золотые маски»
Сразу два театра Самарской области стали лауреатами национальной премии «Золотая маска». В номинации «Лучшая роль второго плана» победил актер академического театра драмы им. М.Горького Владимир Гальченко, сыгравший князя Серпуховского в спектакле «История лошади».
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20 апреля 2017, 01:29
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Спектакль самарского театра оперы и балеты открыл фестиваль "Золотая Маска"
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5 февраля 2016, 07:48
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Самарская «Пиковая дама» откроет 22-й фестиваль «Золотая Маска»
Сегодня в Москве стартует 22-й фестиваль «Золотая Маска». Открыть театральный форум выпала честь Самарскому театру оперы и балета постановкой «Пиковая дама». Первый фестивальный спектакль пройдет в четверг, 4 февраля, на площадке музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.
Отметим, что бороться …
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4 февраля 2016, 02:50