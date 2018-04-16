Ольга Голодец дала поручения по реконструкции театра драмы в Самаре В Самаре обсудили реконструкцию академического театра драмы имени Горького. 20 марта его посетил замминистра культуры РФ Николай Малаков. На состоявшемся позже совещании вице-премьер Ольга Голодец, прибывшая в Самару с рабочим визитом, … В Самаре обсудили реконструкцию академического театра драмы имени Горького. 20 марта его посетил замминистра культуры РФ Николай Малаков. На состоявшемся позже совещании вице-премьер Ольга Голодец, прибывшая в Самару с рабочим визитом,