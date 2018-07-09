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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО

Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО

В Хвалынске 16 мая открылся спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018». В слете принимает участие команда Самарской области. Кульминацией первого дня слета стала спортивно-туристическая эстафета на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди сильнейших команд «Туриады». 

17 мая 2018, 05:57
100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью

100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью

Организаторы фестиваля рыбалки «Волжский трофей» выпустили отчетный фильм о мероприятии. Оно прошло 3 марта под Сызранью в районе полуострова «Комсомолец». В нем приняли участие около 100 рыбаков из Сызрани, Тольятти, Кузнецка и других близлежащих мест. Состязания проходили в нескольких дисциплинах: 
14 марта 2018, 01:35
Названы претенденты на победу в конкурсе «Всемирный автомобиль года»

Названы претенденты на победу в конкурсе «Всемирный автомобиль года»

Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» определились со списком претендентов на победу в нем. Всего за звание лучшей поборются 10 машин из нескольких стран. В своеобразный шорт-лист вошли три японских модели, по два представителя немецкого и британского автопромов, а также по 
24 января 2018, 09:53
Самарцы встанут на лыжи и отправятся в Сокольи горы

Самарцы встанут на лыжи и отправятся в Сокольи горы

Самарцев приглашают принять участие в лыжном марафоне «Сокольи горы», который состоится 27 января. С этого года он включен во всероссийский календарь соревнований. В Самаре марафон проводится в четвертый раз. Место Сокольи горы в районе поселка Управленческий. Трасса пролегает через лес 
16 января 2018, 10:41
Тольяттинцы оказались быстрыми и выносливыми

Тольяттинцы оказались быстрыми и выносливыми

Тольяттинский бегун Юрий Чечун выиграл международный легкоатлетический марафон «Европа – Азия». Соревнования проходили в Екатеринбурге. Участниками стали почти 5000 любителей и профессиональных спортсменов. Представитель самарской области одержал победу на марафонской дистанции - 42,2 километра. Она имела официальный статус Кубка России.

Юрий 

8 августа 2017, 08:12
В Самаре живут самые сильные и быстрые девушки

В Самаре живут самые сильные и быстрые девушки

Спортсменки из Самарской области завоевали три золотые медали на чемпионате России по легкой атлетике. Всего участвовали представители из 70 регионов страны.

Толкательница ядра Анна Авдеева победила с результатом 18,05 метра. Анастасия Николаева стала первой в беге на 100 метров с барьерами 

31 июля 2017, 07:14
Самарские легкоатлеты могут остаться без Олимпиады-2016

Самарские легкоатлеты могут остаться без Олимпиады-2016

Сегодня, 21 июня, в Лозанне на саммите Международного олимпийского комитета вынесено окончательное решение об участии российских легкоатлетов в Играх, которые в августе пройдут в Рио-де-Жанейро. Саммит не может принимать стратегические решения, но поддерживает действия федераций по видам спорта, заявил глава 

21 июня 2016, 04:59
Самарские силачи Добренький и Афонин завоевали медали в Адлере

Самарские силачи Добренький и Афонин завоевали медали в Адлере

Двое самарских легкоатлетов отличились на Всероссийских соревнованиях по метаниям. Состязания прошли в городе Адлере (Краснодарский край). В числе медалистов – спортсмены клуба ЦСКА/Самара.

Александр Добренький стал победителем в метании диска в молодежной категории. Его результат – 58,85 метра.
Другой 
16 мая 2016, 03:57
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