В Челябинске завершилось первенство России по легкой атлетике. На соревнованиях выступали спортсмены до 23 лет. Софья Палкина из Тольятти завоевала золотую медаль, отправив снаряд на 65,56 метра, сообщили в региональном минспорта.
Напомним, что первенство России по легкой атлетике проходило в Челябинске до 8 июля. Из 60 регионов страны на соревнования приехали несколько сотен спортсменов.
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