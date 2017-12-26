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В банки Самарской области пришли новые купюры в 2000 рублей
В банки Самарской области пришли новые купюры достоинством 2000 рублей с изображением космодрома «Восточный» и моста на остров Русский. Эту информацию подтвердили представители кредитных организаций области.
«По предварительной информации, до Нового года в область доставят и двухсотенную купюру», - …
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21 декабря 2017, 12:26
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В Самаре никто не захотел принять снег
В Самаре не нашлось желающих складировать 22 тысячи тонн снега, которые собираются вывезти с улиц города. Торги на портале госзакупок, которые объявлял муницпиальный «Спецремстройзеленхоз», были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Работы необходимо было …
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20 декабря 2017, 09:01
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Российские банки поделятся с силовиками биометрией граждан
Российские финансово-кредитные учреждения станут предоставлять полиции и ФСБ сведения о голосе и внешности клиентов без согласия самих граждан. Это подразумевает проект закона о биометрической системе и удаленной идентификации.
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19 декабря 2017, 11:03
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В России разработали новую схему продажи квартир в новостройках
Минстрой, ЦБ и АИЖК разработали новую схему долевого финансирования жилищного строительства, в соответствии с которой фирма-застройщик не может получить средства граждан, пока не сдаст объект. Об этом подробно рассказывают «Ведомости».
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15 декабря 2017, 04:12
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ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию
В пятницу, 15 декабря, в «Промсвязьбанке» ввели временную администрацию, при этом о моратории на удовлетворение требований кредиторов пока не говорят.
«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не …
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15 декабря 2017, 12:01
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АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов выставило на торги часть имущества тольяттинского «ФИА-Банка», признанного банкротом. Общая стоимость предложенных активов превышает 700 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте АСВ. Конкурсный управляющий ищет покупателей на права требования к юридическим лицам. Как показывает практика, …
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1 декабря 2017, 01:08
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У АСВ не получается взыскать деньги с экс-главбуха банка ВСБ
Агентству по страхованию вкладов не удалось добиться в кассационной инстанции взыскания 427 млн рублей с Татьяны Гавриловой, экс-главбуха ВСБ (Волжский социальный банк). 21 ноября госкорпорации отказал Арбитражный суд Поволжского округа. Ранее аналогичные решения приняли Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и областной …
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23 ноября 2017, 07:09
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Покупай, торопись: Мэрия Самары выставила на продажу 100-летний гараж
Мэрия Самары скорректировала список приватизации муниципального имущества. Как говорится в соответствующем постановлении на сайте горадминистрации, в частности, чиновники решили продать гараж 1917 года постройки, расположенный на улице Куйбышева, 92, рядом с областным художественным музеем.
Строение не относится в …
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15 октября 2017, 06:35
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На торгах десантников и мэрии устраняли конкурентов?
Самарское управление Федеральной Антимонопольной службы возбудило дело по признакам антиконкурентных действий на торгах на поставку компьютеров в военное училище и еще ряд госучреждений. Подозреваются пять компаний и один частный предприниматель. Поводом для возбуждения дела стала жалоба фирмы «Скай Ай Ти» …
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9 октября 2017, 05:25
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АСВ останется без денег Гавриловой
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в заявлении Агентства по страхованию вкладов о взыскании 427 миллионов рублей убытков с бывшего главного бухгалтера самарского «Волжского социального банка» Татьяны Гавриловой. АСВ пыталось обжаловать в апелляции определение областного арбитража. По версии Агентства, являющегося …
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31 августа 2017, 04:09
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С экс-руководства «Приоритета» хотят взыскать 600 миллионов рублей
Агентство по страхованию вкладов обратилось в самарский арбитраж с иском к трем бывшим руководителям банка «Приоритет». С экс-председателя правления Дениса Машкова и членов правления банка Татьяны Кузнецовой и Владимира Зайцева хотят взыскать почти 600 миллионов рублей. Претензии адресованы им «за …
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10 августа 2017, 11:41
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Не торгуясь: Семья мигрантов из-за ошибки с налогами купила улицу в Сан-Франциско
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9 августа 2017, 10:19
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Продают по частям: началась распродажа имущества Фиа-Банка
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20 июля 2017, 12:24
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Порошенко обложил санкциями несуществующий тольяттинский ФИА-банк
Киев продлил санкции в отношении 30 российских банков, 12 из которых лишились лицензии, еще два реорганизованы, следует из списка на сайте президента Украины Петра Порошенко.
16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил одобренный Советом национальной безопасности и обороны …
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18 мая 2017, 07:00
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ФИА-БАНК оценили на миллиард
Агентство по страхованию вкладов отчиталось о результатах оценки движимого и недвижимого имущества тольяттинского "ФИА-Банка". Напомним, он лишился лицензии и 4 июля прошлого года был признан банкротом.
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21 апреля 2017, 03:40
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Кто покрывал «ФИА-Банк»?
«Агентство по страхованию вкладов» уличило правоохранителей Тольятти в необъяснимом бездействии по отношению к бывшим топ-менеджерам «ФИА-Банка», лишившегося лицензии год назад.
По данным АСВ, городское управление МВД России неоднократно выносило отказы в возбуждении уголовного дела. Очередное постановление было отменено 4 …
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18 апреля 2017, 01:20