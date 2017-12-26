В России разработали новую схему продажи квартир в новостройках Минстрой, ЦБ и АИЖК разработали новую схему долевого финансирования жилищного строительства, в соответствии с которой фирма-застройщик не может получить средства граждан, пока не сдаст объект. Об этом подробно рассказывают «Ведомости».

Как поясняют специалисты, реализация квартир на стадии строительства продолжится, однако …