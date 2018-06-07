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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре до середины июня приостановили движение трамваев по Фрунзе

В Самаре до середины июня приостановили движение трамваев по Фрунзе

В Самаре до 14 июня включительно будет ограничено движение транспорта по улице Вилоновской (на участке от Чапаевской до Галактионовской), и по Красноармейской (также от Чапаевской до Галактионовской). Причина - подготовка к Фестивалю болельщиков к чемпионату мира по футболу, передает «Самарская 
5 июня 2018, 09:42
Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу

Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу

Соседи помогут коллегам из 63-го региона в обеспечении охраны общественного порядка во время игр мундиаля.

Перед отправкой в служебную командировку сотрудники полиции прошли инструктаж. Его провел лично врио начальника Саратовского ГУ МВД Сергей Полтанов. Он напомнил стражам порядка о 
26 мая 2018, 03:13
Мундиалька, Фифа, Милка: Самарцам предлагают выбрать имя для доченьки козы Забияки

Мундиалька, Фифа, Милка: Самарцам предлагают выбрать имя для доченьки козы Забияки

Самарцев приглашают выбрать имя для малышки самарского оракула - козы Забияки!
Итоги необычного конкурса подведут в канун тестового матча на "Самара Арене" 6 мая.
 
Имя, которое наберёт большее количество голосов, станет именем козочки, а его автор получит ценный приз.
1 мая 2018, 08:16
Мутко: все строительные работы на «Самара Арена» завершены

Мутко: все строительные работы на «Самара Арена» завершены

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил журналистам, что все строительные работы на арене в Самаре, где пройдут матчи ЧМ-2018, завершены, осталась неделя работ по уборке, запуску систем, благоустройству территории.

"Сегодня могу с уверенностью, что все строительные работы в Самаре завершены. 
21 апреля 2018, 03:36
Коптер самарского блогера пролетел через тоннель на улице Дальней, есть видео

Коптер самарского блогера пролетел через тоннель на улице Дальней, есть видео

Известный самарский видеоблогер Александр Карягин, который любит снимать с квадрокоптера главные стройки мегаполиса, не знает покоя даже в новогодние праздники. Парень продолжает радовать своих подписчиков новых роликами. На этот раз его верный крылатый механический друг пролетел на улице Дальней 
7 января 2018, 06:03
Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров

Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров

Роскомнадзор официально закрыл реестр блогеров, который был запущен 1 августа 2014 года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Его отменили в связи с законом о запрете VPN для обхода блокировок. Вместе с тем Роскомнадзор обращает внимание на то, что пользователи 

3 августа 2017, 07:03
В Госдуме создадут постоянную площадку для работы с видеоблогерами

В Госдуме создадут постоянную площадку для работы с видеоблогерами

Популярные блогеры дадут народным избранникам рекомендации, как работать над нормативными документами - в первую очередь, на тему регулирования интернета. В Госдуме появится экспертный совет блогеров.
Вместе с тем, виртуальные акулы пера получат возможность участвовать в работе Совета при спикере Госдумы 

20 июня 2017, 09:04
14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера

14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера

Это относительно молодой праздник, он появился всего 13 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение. 2 марта 2011 года на нашем канале стартовал эксклюзивный мультимедийный проект «Новости блогов».

Его главный идеолог генеральный директор компании Наталья Камбарова. 

14 июня 2017, 01:51
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