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В Самаре до середины июня приостановили движение трамваев по Фрунзе
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5 июня 2018, 09:42
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Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу
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26 мая 2018, 03:13
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Мундиалька, Фифа, Милка: Самарцам предлагают выбрать имя для доченьки козы Забияки
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1 мая 2018, 08:16
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Мутко: все строительные работы на «Самара Арена» завершены
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21 апреля 2018, 03:36
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Коптер самарского блогера пролетел через тоннель на улице Дальней, есть видео
Известный самарский видеоблогер Александр Карягин, который любит снимать с квадрокоптера главные стройки мегаполиса, не знает покоя даже в новогодние праздники. Парень продолжает радовать своих подписчиков новых роликами. На этот раз его верный крылатый механический друг пролетел на улице Дальней …
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7 января 2018, 06:03
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Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров
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3 августа 2017, 07:03
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В Госдуме создадут постоянную площадку для работы с видеоблогерами
Популярные блогеры дадут народным избранникам рекомендации, как работать над нормативными документами - в первую очередь, на тему регулирования интернета. В Госдуме появится экспертный совет блогеров.
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20 июня 2017, 09:04
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14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера
Это относительно молодой праздник, он появился всего 13 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение. 2 марта 2011 года на нашем канале стартовал эксклюзивный мультимедийный проект «Новости блогов».
Его главный идеолог генеральный директор компании Наталья Камбарова. …
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14 июня 2017, 01:51