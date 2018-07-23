|
Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре
Самарские полицейские разыскивают очевидцев расправы над семилетней девочкой на заброшенной территории в районе пересечения улиц Карбышева и Блюхера. Силовики просят всех, кому что-либо известно обратиться в ближайший отдел полиции лично или по телефонам 262-03-90, 262-03-99, 373-76-40, 102 или 02.
|
23 июля 2018, 08:58
|
В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений
|
22 июля 2018, 03:58
|
В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства 7-летней девочки
|
21 июля 2018, 04:27
|
За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе
В Сызранском районе завершено расследование уголовного дела против главы села Троицкое. Мужчина подозревается в получении взятки.
По версии следствия, чиновник пообещал одному из предпринимателей посодействовать в заключении муниципального контракта на очистку полей от самосевных деревьев. За свои услуги злоумышленник попросил 46 …
|
12 июля 2018, 11:33
|
Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области
Прокуратура Красноярского района области возбудила уголовное дело на сотрудницу кредитной организации. По версии следствия, злоумышленница присвоила и растратила 493 тысячи рублей. Таким образом, она причинила организации материальный ущерб в крупном размере.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
|
27 июня 2018, 11:22
|
Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти
В ночь на 20 июня в лесном массиве Зеленой зоны города Тольятти был найден обгоревший труп мужчины.
На место были вызваны пожарные, полиция, сотрудники следственного комитете.
Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники, одежда и …
|
23 июня 2018, 03:05
|
Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре
|
22 июня 2018, 11:39
|
Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти
В ночь с 19 на 20 июня в Автограде произошла трагедия. Там при невыясненных обстоятельствах сгорел мужчина. Тело погибшего было найдено в лесополосе между улицей Комзина и Комсомольским шоссе в центральном районе города. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой …
|
21 июня 2018, 09:56
|
В Волжском районе арестован подозреваемый в убийстве на кладбище
|
24 июня 2015, 06:59
|
В Самаре полицейский случайно выстрелил в подозреваемого на АЗС
|
22 марта 2015, 08:43
|
Напавшие на таксиста в Самаре причастны и к другим преступлениям
|
15 мая 2014, 02:42