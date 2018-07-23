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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре

Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре

Самарские полицейские разыскивают очевидцев расправы над семилетней девочкой на заброшенной территории в районе пересечения улиц Карбышева и Блюхера. Силовики просят всех, кому что-либо известно обратиться в ближайший отдел полиции лично или по телефонам 262-03-90, 262-03-99, 373-76-40, 102 или 02. 
 
Напомним, 
23 июля 2018, 08:58
В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений

В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений

На днях суд города Новокуйбышевск вынес приговор местному 42-летнему жителю Юрию В., который зверски расправился со своей 29-летней супругой в новогоднюю ночь.
 
Как доказали следователи, в ночь с 31 декабря на 1 января, находясь в квартире одного из домов 
22 июля 2018, 03:58
В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства 7-летней девочки

В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства 7-летней девочки

7-летняя жительница Самары пропала вчера, 20 июля, и была найдена убитой сегодня, 21 июля, в 10 утра.
 
По данным Следственного комитета по Самарской области, малышка ушла гулять в пятницу вечером вместе со своим старшим братом-подростком. Через некоторое время он 
21 июля 2018, 04:27
За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе

За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе

В Сызранском районе завершено расследование уголовного дела против главы села Троицкое. Мужчина подозревается в получении взятки.

По версии следствия, чиновник пообещал одному из предпринимателей посодействовать в заключении муниципального контракта на очистку полей от самосевных деревьев. За свои услуги злоумышленник попросил 46 

12 июля 2018, 11:33
Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области

Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области

Прокуратура Красноярского района области возбудила уголовное дело на сотрудницу кредитной организации. По версии следствия, злоумышленница присвоила и растратила 493 тысячи рублей. Таким образом, она причинила организации материальный ущерб в крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
27 июня 2018, 11:22
Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти

Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти

В ночь на 20 июня в лесном массиве Зеленой зоны города Тольятти был найден обгоревший труп мужчины.
 
На место были вызваны пожарные, полиция, сотрудники следственного комитете. 
 
Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники, одежда и 
23 июня 2018, 03:05
Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре

Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре

Жуткий случай произошел 21 июня в Красноглинском районе Самары Примерно в 9 часов вечера 69-летняя женщина пришла домой сильно пьяной. По неизвестной причине она начала бить 5-летнюю девочку. Ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь. После этого женщина 

22 июня 2018, 11:39
Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти

Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти

В ночь с 19 на 20 июня в Автограде произошла трагедия. Там при невыясненных обстоятельствах сгорел мужчина. Тело погибшего было найдено в лесополосе между улицей Комзина и Комсомольским шоссе в центральном районе города. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой 
21 июня 2018, 09:56
В Волжском районе арестован подозреваемый в убийстве на кладбище

В Волжском районе арестован подозреваемый в убийстве на кладбище

Сегодня, 24 июня, об этом сообщает областной главк полиции. По подозрению в убийстве 48-летнего мужчины задержан ранее судимый 42-летний сотрудник кладбища в селе Воскресенка Волжского района. По версии следствия, он выпивал на рабочем месте вместе с коллегой, поссорился и взялся 
24 июня 2015, 06:59
В Самаре полицейский случайно выстрелил в подозреваемого на АЗС

В Самаре полицейский случайно выстрелил в подозреваемого на АЗС

37-летний мужчина получил ранение ноги.
22 марта 2015, 08:43
Напавшие на таксиста в Самаре причастны и к другим преступлениям

Напавшие на таксиста в Самаре причастны и к другим преступлениям

Двое мужчин 1993 и 1989 годов рождения были задержаны в областной столице по подозрению в нападении на таксиста. Молодой человек 1993 года рождения ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, а второй - за совершение аналогичного преступления.
Правоохранители проверили злоумышленников 

15 мая 2014, 02:42
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