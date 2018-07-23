В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений На днях суд города Новокуйбышевск вынес приговор местному 42-летнему жителю Юрию В., который зверски расправился со своей 29-летней супругой в новогоднюю ночь.



Как доказали следователи, в ночь с 31 декабря на 1 января, находясь в квартире одного из домов …