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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 мая 2017г 
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ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"
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Ответы на вопрос

Все вопросы

Шуркина Татьяна Юрьевна

16:29:20 15.05.2017

2 (Томь): 1 (КС)

Суровцева Галина

16:20:07 15.05.2017

0:1

Моисеева Ольга Викторовна

16:18:01 15.05.2017

1:1

Гуцу Иван

16:14:24 15.05.2017

2:1

Мартьянова Ирина Сергеевна

16:13:04 15.05.2017

0:0

Гуцу Юлия Игоревна

16:12:06 15.05.2017

1:0

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