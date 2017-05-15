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ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"
С каким счетом завершится матч «Томь» - «Крылья Советов», который состоится 17 мая? Первый правильно давший ответ получит 2 билета на домашний матч «Крылья Советов».
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2 (Томь): 1 (КС)
0:1
1:1
2:1
0:0
1:0