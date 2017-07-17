ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"
С каким счетом завершится матч «Крылья Советов» - «Авангард», который состоится 22 июля? Первый правильно давший ответ получит 2 билета на домашний матч «Крыльев Советов».
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КС-Авангард-2:1
3-0
КС - Авангард - 2-0
1:0