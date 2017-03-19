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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 марта 2018г 
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Ответы на вопрос

Все вопросы

Иванов Виктор

20:19:47 19.03.2018

0:0

Ращупкин А. В.

20:12:49 19.03.2018

1:0

Яковенко Николай Григорьевич

17:36:15 19.03.2018

1-2

Яковенко Анна Николаевна

17:29:46 19.03.2018

1-1

Ковалев Роман Владимирович

16:05:00 19.03.2018

2:1

Моряков Сергей Юрьевич

15:58:48 19.03.2018

0-1 в пользу Оренбурга.

Ромашкина Ирина

15:57:11 19.03.2018

2:0

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