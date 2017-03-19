ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"
С каким счетом завершится матч "Крылья Советов" - "Оренбург", который состоится 24 марта? Первый правильно давший ответ получит 2 билета на домашний матч "Крылья Советов" - "Спартак-2"!
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0:0
1:0
1-2
1-1
2:1
0-1 в пользу Оренбурга.
2:0