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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"
2 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
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