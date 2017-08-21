8888888 .d8888b. 888b 888 8888888b. 888 d88P Y88b 8888b 888 888 Y88b 888 888 888 88888b 888 888 888 888 88888b. 888d888 888d888 Y88b. d888 888Y88b 888 888 d88P 888 888 "88b 888P" 888P" "Y888P888 888 Y88b888 8888888P" 888 888 888 888 888 888 888 Y88888 888 T88b 888 888 d88P 888 888 Y88b d88P 888 Y8888 888 T88b 8888888 88888P" 888 888 "Y8888P" 888 Y888 888 T88b 888 888 888
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"
С каким счетом завершится матч "Крылья Советов" - "Сибирь", который состоится 27 августа? Первый правильно давший ответ получит 2 билета на домашний матч «Крыльев Советов».