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ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"
С каким счетом завершится матч "Тамбов" - "Крылья Советов", который состоится 31 марта? Первый правильно давший ответ получит 2 билета на домашний матч "Крылья Советов" - "Енисей"!
0:0
1:2 в пользу крыльев
0-1