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С каким счётом закончится матч «КС» - «Оренбург» ?
Победитель получает: два билета на домашнюю игру команды 19 августа «Крылья Советов» - «Локомотив». Итоги будут подведены 6 августа.
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