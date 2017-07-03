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ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"
С каким счетом завершится матч «Крылья Советов» - «Луч - Энергия», который состоится 8 июля? Первый правильно давший ответ получит 2 билета на домашний матч «Крылья Советов».
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