ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"
С каким счетом завершится матч «Крылья Советов» - «Волгарь», который состоится 5 августа? Первый правильно давший ответ получит 2 билета на домашний матч «Крыльев Советов».
888 888 888 .d8888b. d8888 .d8888b. 888 888 888 d88P Y88b d88888 d88P Y88b 888 888 888 .d88P d88P888 Y88b. 888888 888 888 888 888 8888" d88P 888 "Y888b. 8888b. 888 888 888 888 888 "Y8b. d88P 888 "Y88b. "88b 888 888 888 888 888 888 888 d88P 888 "888 .d888888 Y88b. Y88b 888 Y88b. .d88P Y88b d88P d8888888888 Y88b d88P 888 888 "Y888 "Y88888 "Y88888P" "Y8888P" d88P 888 "Y8888P" "Y888888
2:2
1-2
2-1
0:1
2:1
2:0
1-0
1-1