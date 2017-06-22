Каждое третье мошенничество в Самарской области совершается с помощью телефона. Только за 4 месяца этого года зарегистрировано 608 таких преступлений. Чаще всего так себе на жизнь зарабатывают заключенные и лица, недавно освободившиеся из мест лишения свободы. Сегодня об этом рассказали на брифинге сотрудники областной прокуратуры.
В 40% случаев мошенники присылают смс о блокировке банковской карты. Когда жертва перезванивает по телефону, указанному в сообщении, предлагают пойти к ближайшему банкомату и совершить определенные действия. В результате, потерпевший, сам того не подозревая, переводит деньги на чужие расчетные счета или переоформляет "мобильный банк" на номер злоумышленника. Информацию о блокировке карты можно перепроверить в банке.
Еще одна распространенная схема - преступники звонят по объявлениям о продаже дорогостоящего имущества на сайтах "Авито", "Из рук в руки", "Юла" и других. "Преступники говорят: "Давайте мы перечислим предоплату". Потом они звонят и говорят, что отказываются от сделки либо перечислили больше, чем положено - верните назад. Потерпевший идет и через банкомат переводит свои же деньги, не убедившись, что никакую предоплату он не получал", - рассказывает начальник отдела по надзору за следствием ГУ МВД России по Самарской области Владимир Антонов.
Возможен и обратный вариант - мошенники размещают объявления о продаже некой вещи, а после получения оплаты, исчезают. Чтобы избежать подобного развития событий, сотрудники прокуратуры советуют договариваться о личной встрече и оплачивать только после получения товара.
Третья схема - жертве звонят и говорят, что ее родственник попал в аварию или задержан полицией по подозрению в неком преступлении. Предлагают перевести деньги, чтобы помочь.
10% мошенничеств связано с тем, что гражданам приходит смс о выигрыше приза. "Здесь преступники, чтобы ввести в заблуждение потерпевшего создают сайты в Интернете и там размещают информацию с номерами "победителей" лотереи. Потом предлагают перевести часть стоимости приза либо оплатить стоимость его доставки", - поясняют представители прокуратуры.
Злоумышленники используют левые сим-карты, купленные с рук на рынке. После преступления сразу от них избавляются. Поэтому 2/3 преступлений остаются нераскрытыми.