Он позволяет абонентам открывать у оператора второй счет для оплаты мобильного контента. Эта мера призвана позволить абонентам лучше контролировать расходы, отмечают "Ведомости".

Во вторник Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О Связи», регулирующие рынок мобильного контента. Эти поправки были разработаны …