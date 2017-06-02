У каждого десятого самарца из-за денег портится настроение В Самаре 47 процентов работников хотят знать размер заработной платы своих коллег. При этом каждый десятый расстраивается, если его сослуживец получает больше, выяснили специалисты портала «Зарплата.ру». В настоящее время при приеме на работу большинство россиян подписывают документ о неразглашении суммы …