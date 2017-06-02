Занять до зарплаты скоро может оказаться выгодно, но негде. Депутаты Государственной Думы инициировали ограничение максимальной процентной ставки для микрофинансовых организаций на уровне 150% годовых. Сейчас она достигает восьмисот. Высокорискованный бизнес в таких условиях может оказаться убыточным, а потому часть игроков уйдет с рынка, считают аналитики. К тому же, банки тоже снижают ставки. Сейчас предельный уровень процентов по потребительскому кредитованию составляет 28 с четвертью. Деньги становятся для граждан дешевле.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в очередной раз заявил, что в России сложились макроэкономические предпосылки для снижения ставок по ипотечным кредитам до уровня шести процентов. О необходимости этого глава правительства говорит с 2008 года, но сейчас, похоже, действительно появились драйверы снижения банковских процентов.
Мария Кострыгина, руководитель ипотечного центра ОО «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»:
- На данный момент средние ставки по потребительскому кредитованию составляют порядка 18% годовых. Если мы говорим про ипотеку, то это порядка 10,5-11% годовых. В среднем, ставки снизились. Если мы говорим про потребительское кредитование, то это порядка четырех пунктов.
В числе факторов, которые положительно влияют на стоимость денег в России - стабилизация экономики и устойчивый тренд на снижение ключевой ставки, которая сейчас зафиксирована регулятором на уровне девяти с четвертью процентов. При этом, эксперты отмечают рост финансовой грамотности граждан, а потому приветствуют борьбу государства с ростовщиками, выставляющими заемщикам до восьмисот процентов годовых.
Алексей Ульянин, руководитель ГК «Технологии управления»:
- Не секрет, что услугами микрофинансовых организаций люди часто пользовались от безысходности. Кто пользовался услугами микрофинансовых организаций? Люди, которым отказывали в кредитовании банки, которые правильно подходили к оценке их платежеспособности и оценке рисков. В контексте того, что сейчас потребительское кредитование становится более доступным. Я не думаю, что будет какой-то коллапс. Думаю, что те же самые микрофинансовые организации будут более тщательно подходить к оценке платежеспособности заемщика.
Аналитики считают, что в ближайшее время возможно дальнейшее, но уже незначительное снижение банковских ставок по потребительским кредитам, но вместе с тем упадут и проценты по вкладам. Впрочем, любые изменения на финансовом рынке страны в основном зависят от последовательности действий Банка России.
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