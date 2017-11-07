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Дмитрий Азаров встретился с министром строительства и ЖКХ Михаилом Менем
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3 ноября 2017, 08:05
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Загрузка «Самара Арены» будет зависеть от ФК «Крылья Советов»
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3 ноября 2017, 04:00
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«Самара Арена» может принять матч за Суперкубок России - 2018
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3 ноября 2017, 02:13
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Дмитрий Азаров принял участие в Русском народном соборе
В Москве в кафедральном Храме Христа Спасителя завершился Всемирный Русский народный собор. Это важное ежегодное духовно-просветительское мероприятие. В этот раз обсуждалась тема «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития». Участие в работе собора приняли представители власти и силовых …
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2 ноября 2017, 04:47