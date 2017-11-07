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Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочего визита в Москву встретился с министром строительства и ЖКХ Михаилом Менем. Речь шла о низких темпах нашего региона по расселению из ветхого аварийного жилья. Обсудили также сотрудничество в области строительства жилых 

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Загрузка «Самара Арены» будет зависеть от ФК «Крылья Советов»

Загрузка «Самара Арены» будет зависеть от ФК «Крылья Советов»

На загрузку стадиона «Самара Арена» после ЧМ-2018 будут влиять успехи самарской команды «Крылья Советов», отметил врио губернатора 63-го региона Дмитрий Азаров во время встречи с главой Минспорта РФ.

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«Самара Арена» может принять матч за Суперкубок России - 2018

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Дмитрий Азаров принял участие в Русском народном соборе

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В Москве в кафедральном Храме Христа Спасителя завершился Всемирный Русский народный собор. Это важное ежегодное духовно-просветительское мероприятие. В этот раз  обсуждалась тема «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития». Участие в работе собора приняли представители власти и силовых 

2 ноября 2017, 04:47
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