Поддержкой в строительстве школ глава региона Николай Меркушкин заручился в ходе рабочей встречи с руководителем бюджетного комитета Государственной думы Андрея Макарова, в которой принял участие его заместитель, депутат от Самарской области Леонид Симановский. По итогам перераспределения средств федерального бюджета губерния может претендовать на дополнительные трансферты. Необходимо заявить о себе, представив всю проектно-сметную документацию. Кроме того, в ходе встречи была рассмотрена тема формирования регионального дорожного фонда. Уже осенью в Самарскую область могут поступить средства за счет перераспределения топливных акцизов.
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