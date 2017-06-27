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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Деньги в образование: самарским cтудентам отремонтируют общежития, а для детей откроют новые школы и сады

Деньги в образование: самарским cтудентам отремонтируют общежития, а для детей откроют новые школы и сады

В 2016 году в Самарской области открыли три новых школы. Из федерального бюджета на это было выделено 862 миллиона рублей. В этом году сдадут в эксплуатацию еще две в столице губернии и одну в Сергиевском районе. А в 2018-м, если 

27 июня 2017, 11:59
Исчезнувшие миллионы: лжесотрудница мэрии присвоила чужие соцвыплаты

Исчезнувшие миллионы: лжесотрудница мэрии присвоила чужие соцвыплаты

В Кировский районный суд направлено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Лжесотрудница мэрии присвоила  более 11 миллионов рублей для соцвыплат. В деле 34 эпизода.

Преступления были совершены с сентября 2012 по апрель 2016 года. Обвиняемая, по версии следствия, выдавала 

23 июня 2017, 01:05
Объездную дорогу у Московского шоссе должны сделать за 10 дней

Объездную дорогу у Московского шоссе должны сделать за 10 дней

В мэрию поступили жалобы от почетных граждан города по поводу состояния перекрестка Московского и Ракитовского шоссе. Напомним, там идет строительствой двухуровневой транспортной развязки. Самарцы недовольны качеством покрытия и отсутствием объездных путей. Во время выездного совещания глава города Олег Фурсов поручил 

22 июня 2017, 09:32
Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы

Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 июня, вырос сразу на 1 рубль 42 копейки и достиг психологической отметки в 60 рублей. Это произошло впервые с февраля текущего года. Курс евро вырос на 1 рубль 48 копеек и составил 66 

21 июня 2017, 05:43
Россиян заставят копить на пенсии – новый способ предложили в Минфине

Россиян заставят копить на пенсии – новый способ предложили в Минфине

Министерство финансов собирается обсудить в правительстве доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала, пишут «Ведомости». Ранее Центробанк и Минфин предлагали подключать граждан к системе ИПК автоматически, а тем, кто трудится не по найму, регистрироваться в ней самим. Теперь подготовлены и другие варианты. 

21 июня 2017, 03:17
День денег: в Тольятти малышам-счастливчикам заплатят по 10 тысяч рублей

День денег: в Тольятти малышам-счастливчикам заплатят по 10 тысяч рублей

Малышам, родившимся в Тольятти в День города 20 июня, заплатят по 10 тысяч рублей. Это единовременное пособие; если рождается несколько детей, то родители получают пособие на каждого из них, уточнили в мэрии Автограда. Число счастливчиков 2017 года пока не объявлено, 

21 июня 2017, 11:48
Большегрузам официально запретили заезжать в Самару днем

Большегрузам официально запретили заезжать в Самару днем

Губернатор Николай Меркушкин подписал закон об ограничении передвижения по улично-дорожной сети столицы региона грузовиков массой свыше 8 тонн. Запрет действует с 6 утра до 10 вечера. Согласно документу, поправки в региональный закон «Об автомобильных дорогах» вступают в силу 24 июня 

19 июня 2017, 12:51
Cоцсети: на стромиловском кольце пробка из-за людей в форме

Cоцсети: на стромиловском кольце пробка из-за людей в форме

В понедельник, 19 июня, в самарских пабликах в социальных сетях появилось сообщение о пробке на «стромиловском кольце». Затор образовался на дороге к селу Подстепновка в районе Стромиловского кладбища. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов останавливают водителей для «контроля» трезвости.
19 июня 2017, 09:42
Легендарного ученого Геннадия Аншакова с 80-летием лично поздравил Николай Меркушкин

Легендарного ученого Геннадия Аншакова с 80-летием лично поздравил Николай Меркушкин

30 лет он проработал на посту первого заместителя генерального конструктора самарского завода «Прогресс».
16 июня 2017, 05:48
В правительстве Самарской области прокомментировали вопрос Владимиру Путину об отмене льгот

В правительстве Самарской области прокомментировали вопрос Владимиру Путину об отмене льгот

Пресс-служба регионального правительства прокомментировала высказывание президента Владимира Путина по поводу отмены части льгот в Самарской области. Напомним, в четверг глава государства говорил об этом во время прямой линии. Дозвониться самарцы не смогли, зато фото разбитых дорог отправили и письменное обращение 

16 июня 2017, 11:25
В правительстве Самарской области готовят комментарий к вопросу из

В правительстве Самарской области готовят комментарий к вопросу из "прямой линии" с Путиным

Почти 4 часа продолжалась пятнадцатая по счету "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. В адрес лидера страны поступило около 2 тысяч обращений. Президент успел ответить на 68 вопросов. При этом он сам отобрал один из вопросов, поступивших в письменном 

15 июня 2017, 09:21
В Самаре два года будут ремонтировать Красноглинское шоссе

В Самаре два года будут ремонтировать Красноглинское шоссе

Красноглинское шоссе станет резервным маршрутом ЧМ-2018, сообщил глава минтранса Самарской области Иван Пивкин. На капитальный ремонт магистрали объявлены торги. За лето должны закончить ремонт нижних слоев дороги. Верхний начнут укладывать уже после мундиаля. По словам министра, всего работы будут продолжаться 
15 июня 2017, 03:52
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