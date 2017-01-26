Бывшие тольяттинские полицейские отделались условными сроками за избиение административно задержанной Суд приговорил их к лишению свободы условно на срок от 2,5 до 4 лет. Все трое на два года лишены служителями Фемиды права работать в правоохранительных органах.

Напомним, ЧП произошло в ноябре 2015 года в отделе полиции №22 Автозаводского района. …