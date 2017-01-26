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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 января 2017г 
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  "Y88P"
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Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года

Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года

По объему вкладов физических лиц лидирует АктивКапитал Банк с показателем 20 миллиардов 700 миллионов рублей. На второй строчке Газбанк с 18 миллиардами, на третьей - Кошелев Банк, у него на счетах лежит 12 миллиардов 783 миллиона рублей.
Самый большой размер 

26 января 2017, 03:58
Бывшие тольяттинские полицейские отделались условными сроками за избиение административно задержанной

Бывшие тольяттинские полицейские отделались условными сроками за избиение административно задержанной

Суд приговорил их к лишению свободы условно на срок от 2,5 до 4 лет. Все трое на два года лишены служителями Фемиды права работать в правоохранительных органах.
Напомним, ЧП произошло в ноябре 2015 года в отделе полиции №22 Автозаводского района. 

26 января 2017, 08:52
Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о кровавой расправе в Сызранском районе

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о кровавой расправе в Сызранском районе

Сегодня присяжные в областном суде вынесли вердикт. Напомним, в апреле был убит замначальника областного штаба полиции Андрей Гошт и 5 членов его семьи. На скамье подсудимых - мигранты Орхан Захрабов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Махмадали Ахмадов.
По версии следствия, 

25 января 2017, 01:37
Присяжные по убийству семьи полицейского Андрея Гошта ушли на вердикт

Присяжные по убийству семьи полицейского Андрея Гошта ушли на вердикт

Сегодня в Самарском областном суде прошли прения по делу о жестокой расправе над заместителем начальника штаба областного главка полиции Андрея Гошта и пяти членов его семьи. Фигуранты - жители Шигонского района Орхан Захрабов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Махмадали Ахмадов. Согласно 

24 января 2017, 07:16
Бенефициары «Эл Банка» не смогли оспорить отзыв лицензии

Бенефициары «Эл Банка» не смогли оспорить отзыв лицензии

Арбитражный суд Самарской области отказал бенефициарам «Эл Банка» Людмиле Фирсовой и Анатолию Волошину в иске к Центральному банку России. Заявители пытались оспорить решение регулятора о лишении кредитного учреждения лицензии.

Напомним, в конце июля в отношении «Эл Банка» была введена 
24 января 2017, 02:16
В России упростят выдачу паспортов и других документов

В России упростят выдачу паспортов и других документов

Вице-премьер России Игорь Шувалов поручил Министерству внутренних дел, а также Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать вопрос о предоставлении кредитным учреждениям права выдачи россиянам паспортов и других документов, в том числе миграционного характера. Такой шаг необходим для появления конкуренции, считает чиновник. 

20 января 2017, 02:20
В Самарской области сотрудница банка присвоила почти 1 млн рублей

В Самарской области сотрудница банка присвоила почти 1 млн рублей

Прекращено уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которую сотрудники ФСБ уличили в присвоении крупной суммы денег. Подозреваемая – сотрудница самарского банка. Сообщается, что она подала фиктивные документы в администрацию Хворостянского района о трудоустройстве в сельхозкооператив и, как «молодой специалист», 

20 января 2017, 12:14
В Самарской области экс-бухгалтер МВД украла 800 000 рублей

В Самарской области экс-бухгалтер МВД украла 800 000 рублей

Бывшего главного бухгалтера тыла отдела МВД России по городу Новокуйбышевск обвиняют в мошенничестве. По версии следователей, она похитила деньги, выделенные из федерального бюджета на содержание личного состава областного главка. Преступление было совершено в декабре 2015 года, сообщили в СУ СК 

15 ноября 2016, 01:51
В Самаре 29-летняя женщина-бухгалтер присвоила 6,5 млн рублей

В Самаре 29-летняя женщина-бухгалтер присвоила 6,5 млн рублей

В суд Советского района Самары направлено уголовное дело о хищении крупной суммы денег. Обвиняемая – 29-летняя женщина. Она работала бухгалтером-кассиром в коммерческой организации. И по версии силовиков, присвоила деньги фирмы.

Хищения были совершены в период с июля по сентябрь 
19 августа 2015, 03:39
В Самаре бухгалтер ТСЖ присвоила 700 тыс. рублей

В Самаре бухгалтер ТСЖ присвоила 700 тыс. рублей

36-летняя женщина почти на протяжении года подделывала платежные документы и  перечисляла себе на счет некоторые суммы денег.
26 декабря 2014, 01:21
Стали известны подробности ограбления бухгалтера в Самаре

Стали известны подробности ограбления бухгалтера в Самаре

В областной столице 11 августа было совершено нападение на автомобиль, в котором ехала бухгалтер одной из коммерческих фирм. Chevrolet Niva был заблокирован, а у 52-летней женщины вырвали из рук сумку с личными вещами и зарплатой для сотрудников. Нанесенный ущерб 
13 августа 2014, 12:32
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