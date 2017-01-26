«Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим «Волжского социального банка», обратилось в суд с иском о взыскании 427 млн рублей с бывшего главного бухгалтера и члена правления финансового учреждения Татьяны Гавриловой. Причина - преднамеренное банкротство учреждения и выдача с 2011 по 2013 год фиктивных кредитов.
Как отмечается в сообщении АСВ, правонарушения совершали Гаврилова и председатель правления банка Валерий Кучканов, но учитывая, что он в ноябре 2013 года свел счеты с жизнью, заявление о привлечении к ответственности направлено только Гавриловой.
Напомним, Центробанк отозвал лицензию у «Волжского социального банка» в декабре 2013-го. В январе 2014-го последний был признан финансово несостоятельным, конкурсным управляющим назначили АСВ. Следствие возбудило три уголовных дела по фактам хищения из хранилища банка более 370 миллионов, недостачи 106 платежных терминалов и присвоения более 1 млрд 300 млн рублей.
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