В самарскую Губдуму поступило коллективное обращение индивидуальных предпринимателей региона о замене новой контрольно-кассовой техники на «виртуальную кассу». Инициаторы считают, что внедрение такой программы должно стать альтернативой покупке дорогостоящего счетного оборудования, на которое все организации и ИП должны перейти уже с 1 июля текущего года. С помощью «виртуальной кассы» можно передавать данные в налоговую инспекцию, она надежна и устойчива ко взлому, проста в использовании, доступна по цене. Бизнесмены добавляют, что сервис поможет добиться «прозрачности» оборота наличных денег гораздо быстрее, чем техника нового образца.
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Бедные самарские депутаты: доходы упали почти в 10 раз
Депутаты Самарской губернской думы шестого созыва впервые опубликовали свои декларации. Впрочем, парламентарии, работающие не первый срок, и раньше отчитывались о доходах. Как следует из отчетности, экономический кризис ударил по кошельку даже самых состоятельных из них. К слову, это справедливо и …
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18 апреля 2017, 11:54
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С 2017 года в Самаре начнут праздновать День отца
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28 декабря 2016, 01:14
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Александр Фетисов стал новым вице-губернатором Самарской области
Новым вице-губернатором Самарской области стал заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов. Его кандидатуру согласовали депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании во вторник, 13 декабря 2016 года.
Фетисов будет курировать вопросы подготовки и проведения матчей ЧМ-2018 в Самаре.
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14 ноября 2016, 04:40
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27 июня 2016, 02:59
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Как отмечают представители бизнеса, E-invoicing помогает оптимизировать …
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21 апреля 2016, 02:29