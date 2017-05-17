Бедные самарские депутаты: доходы упали почти в 10 раз Депутаты Самарской губернской думы шестого созыва впервые опубликовали свои декларации. Впрочем, парламентарии, работающие не первый срок, и раньше отчитывались о доходах. Как следует из отчетности, экономический кризис ударил по кошельку даже самых состоятельных из них. К слову, это справедливо и …