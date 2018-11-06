8
43
39
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 01.11.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Под Самарой Lada Priora сбила насмерть мужчину-пешехода

Под Самарой Lada Priora сбила насмерть мужчину-пешехода

В понедельник, 5 ноября, под Самарой, районе поселка Стройкерамика произошла смертельная авария. По словам очевидцев, водитель Lada Priora сбил мужчину, который внезапно оказался на проезжей части.
 
- Смертельный наезд на автодороге Самара-Бугуруслан перед поселком Керамика. Пешеход выбежал вне зоны пешеходного 
6 ноября 2018, 07:37
Крупный пожар в Запанском: сгорел частный дом

Крупный пожар в Запанском: сгорел частный дом

Сегодня, 5 ноября, в 0:53 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании частного дома на улице 3-го Года пятилетки в Железнодорожном районе, информирует ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, Пламя охватило участок в 100 квадратных метров. На тушение 

5 ноября 2018, 02:28
По факту смерти троих детей в Старом Буяне возбуждено уголовное дело

По факту смерти троих детей в Старом Буяне возбуждено уголовное дело

Все они сгорели на пожаре. Как выяснилось, мама-одиночка работала по ночам и оставляла 6-летнего сына за старшего.
 
Как уже сообщала ТЕРРА, в ночь со 2 на 3 ноября, в селе Старый Буян в Красноярского района загорелся частный дом. 
4 ноября 2018, 04:03
Более 60 человек тушили крупный пожар на Кабельной

Более 60 человек тушили крупный пожар на Кабельной

В ночь субботы на воскресенье, с 3 на 4 ноября, в Самаре на открытой площадке на улице Кабельной загорелись деревянные поддоны, информирует ГУ МЧС по Самарской области.
 
Пламя охватило территорию в 1600 метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг опасности 
4 ноября 2018, 03:36
Трое маленьких детей от 2,5 до 8 лет погибли на пожаре в селе Старый Буян

Трое маленьких детей от 2,5 до 8 лет погибли на пожаре в селе Старый Буян

В ночь со 2 на 3 ноября, в селе Старый Буян в Красноярского района загорелся частный дом.
 
Как сообщает областной следственный комитет, пожарные обнаружили в здании тела троих детей в возрасте от 2,5 до 8 лет, когда потушили пламя 

3 ноября 2018, 03:33
В блогах: отборные десятиклассники, или как проходила присяга

В блогах: отборные десятиклассники, или как проходила присяга

Блогер Ольга Шелест рассказала, как в Самарском лицее государственной службы и правоохранительных органов проходила присяга. «Это уникальное учебное заведение не только для Самары, но и для России, - пишет автор. - Почему уникальное? Потому что сюда приезжают получать образование 
3 ноября 2018, 09:16
В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В четверг, 1 ноября, в Тольятти в ДТП пострадал маленький пешеход. В 15:20 40-летний водитель ехал на иномарке Geely Emgrand X7 по улице Ленинградской в направлении Жилина. В какой-то момент автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте, 
2 ноября 2018, 04:34
В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

Стало известно, что в подвале дачи Константина Головкина, которую также называют «Домом со слонами» произошла коммунальная авария. Видимо, все экскурсии в здании отменяются до конца года.
 
«Проведение экскурсий по «Даче со слонами» пока приостановлено. Причина - устранение аварии и замена 
2 ноября 2018, 03:14
В Самаре завели уголовное дело из-за нападения на телеведущую

В Самаре завели уголовное дело из-за нападения на телеведущую

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на самарскую журналистку Ингу Пеннер, информирует областное МВД. В совершении преступления по статье УК "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью" подозревается неизвестный мужчина. Как уже сообщала ТЕРРА, на прошлой неделе ведущая 
1 ноября 2018, 09:42
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Промышленном районе Самары обнаружили пугающую находку. В пятницу, 26 октября, местные жители наткнулись на пустыре неподалеку от школы на улице Аминева на полиэтиленовый пакет. В нем лежали предмет, похожий на самодельный обрез ружья и 188 патронов калибра 7,63 мм.
31 октября 2018, 12:32
В Сызрани в ночном пожаре погиб 48-летний мужчина

В Сызрани в ночном пожаре погиб 48-летний мужчина

В ночь на среду, 31 октября, в Сызрани произошел пожар, в котором погиб человек. Возгорание возникло в частном доме на улице Днепропетровской, 53. Сигнал поступил в дежурно-диспетчерскую службу в 00:36. На месте работали 22 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали шесть 
31 октября 2018, 08:41
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх