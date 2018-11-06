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Под Самарой Lada Priora сбила насмерть мужчину-пешехода
В понедельник, 5 ноября, под Самарой, районе поселка Стройкерамика произошла смертельная авария. По словам очевидцев, водитель Lada Priora сбил мужчину, который внезапно оказался на проезжей части.
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6 ноября 2018, 07:37
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Крупный пожар в Запанском: сгорел частный дом
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5 ноября 2018, 02:28
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По факту смерти троих детей в Старом Буяне возбуждено уголовное дело
Все они сгорели на пожаре. Как выяснилось, мама-одиночка работала по ночам и оставляла 6-летнего сына за старшего.
Как уже сообщала ТЕРРА, в ночь со 2 на 3 ноября, в селе Старый Буян в Красноярского района загорелся частный дом. …
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4 ноября 2018, 04:03
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Более 60 человек тушили крупный пожар на Кабельной
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4 ноября 2018, 03:36
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Трое маленьких детей от 2,5 до 8 лет погибли на пожаре в селе Старый Буян
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3 ноября 2018, 03:33
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В блогах: отборные десятиклассники, или как проходила присяга
Блогер Ольга Шелест рассказала, как в Самарском лицее государственной службы и правоохранительных органов проходила присяга. «Это уникальное учебное заведение не только для Самары, но и для России, - пишет автор. - Почему уникальное? Потому что сюда приезжают получать образование …
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3 ноября 2018, 09:16
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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик
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2 ноября 2018, 04:34
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В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»
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2 ноября 2018, 03:14
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В Самаре завели уголовное дело из-за нападения на телеведущую
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на самарскую журналистку Ингу Пеннер, информирует областное МВД. В совершении преступления по статье УК "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью" подозревается неизвестный мужчина. Как уже сообщала ТЕРРА, на прошлой неделе ведущая …
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1 ноября 2018, 09:42
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В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов
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31 октября 2018, 12:32
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В Сызрани в ночном пожаре погиб 48-летний мужчина
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31 октября 2018, 08:41
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Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе
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30 октября 2018, 02:36