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В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика
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5 июня 2017, 11:03
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В Тольятти тысячи горожан вышли на Троицкое шествие
Сегодня, 4 июня, в Тольятти отметили праздник Святой Троицы. Горожане стали участниками массового шествия "Троица. Зеленые святки", которое состоялось в Автозаводском районе. Колонна растянулась на несколько километров.
Грандиозное Троицкое шествие включено в праздничную программу в честь дня города Тольятти. …
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4 июня 2017, 06:43
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СМИ: В Тольятти пьяные сотрудники ДПС управляли автомобилем
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3 июня 2017, 01:52
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В Самаре на улице Промышленности стерли новую разметку
Блогер Михаил Суханов жалуется, что в Самаре на недавно отремонтированной улице Промышленности больше нет никакой дорожной разметки. "Она прожила всего менее полугода. В апреле на муниципальном геопортале была размещена жалоба на полное исчезновение линии. Чиновники отреагировали оперативно и признали, …
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2 июня 2017, 09:30
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Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4
Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре закрывают баню № 4 на улице Братьев Коростелевых. "Процесс ликвидации помывочных заведений в нашем городе идет так же продуктивно, как закрытие медучреждений, снос исторических зданий и строительство высоток. Бани - это прошлый …
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2 июня 2017, 08:27
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В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото
Самарчанка Людмила Кузьмина просигнализировала в "Фейсбуке", что сегодня в Самаре неизвестные рабочие на кране отбивали плитку с особняка Сурошникова. "Мне стало плохо. Неужели злоумышленников никто не может остановить? Это же памятник архитектуры, он под охраной государства. Они сбивали бесценные майоликовые …
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2 июня 2017, 05:03
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В больнице Тольятти нашли мертвого 5-летнего ребенка
В субботу, 27 мая, в одной из больниц Комсомольского района Тольятти было обнаружено тело 5-летнего мальчика, передает Волга Ньюс.
По предварительной версии следователей, ребенка в лечебное учреждение привезли родственники. Что стало причиной смерти малыша, пока не известно. По …
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1 июня 2017, 10:50
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Из самарских машин начали воровать бензин
Блогер Ольга Потапова констатирует, что в Самару начали возвращаться лихие 90-е. "Сегодня ночью из моей "семёры" слили бензин. Крышка у меня была, между прочим, типа "антивор", с замком. Ну вот, теперь ни крышки, ни бензина. Было литров 10. На …
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1 июня 2017, 07:27
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Завтра, 28 апреля, в Самаре отключат отопление
В соответствии с постановлением главы Самары с 28 апреля прекращается подача отопления потребителям города.
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27 апреля 2017, 10:55
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Самарцев могут досрочно оставить без тепла
Теплоэнергетики готовы досрочно прекратить подачу тепла по заявкам потребителей. От самарских клиентов уже поступило 130 запросов. В Тольятти просят отключить отопление по 150 адресам. Это позволит сэкономить на платежах за ЖКХ, отмечают в тепловых компаниях.
Чтобы в доме отключили отопление, жильцам …
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26 апреля 2017, 03:07
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Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе
В четверг, 13 апреля, в Самаре отключили отопление на Безымянке. Причина – авария на теплотрассе на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Физкультурной. Повреждена труба диаметром 700 миллиметров. От теплоснабжения отключены близлежащие дома, , сообщает samru.ru.
Как уже сообщала «ТЕРРА», из-под …
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13 апреля 2017, 01:53
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110 домов в Самаре остались без отопления
В четверг, 16 марта, в Самаре зафиксировали аварию на теплотрассе диаметром 200 миллиметров. Инцидент произошел на перекрестке улиц Некрасовской и Молодогвардейской. На месте происшествия начались земляные работы. Нарушено отопление 110 жилых домов, сообщает samru.ru со ссылкой на источник. По …
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16 марта 2017, 01:09