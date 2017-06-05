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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика

В тольяттинском озере нашли труп 10-летнего мальчика

В Тольятти устанавливают причины гибели малолетнего ребенка. Тело обнаружили на территории Центрального района, в озере около улицы Баныкина, вечером в пятницу, 2 июня. Погибший – мальчик 10 лет. По предварительной версии, ребенок упал в воду, не сумел выбраться на берег 

5 июня 2017, 11:03
В Тольятти тысячи горожан вышли на Троицкое шествие

В Тольятти тысячи горожан вышли на Троицкое шествие

Сегодня, 4 июня, в Тольятти отметили праздник Святой Троицы. Горожане стали участниками массового шествия "Троица. Зеленые святки", которое состоялось в Автозаводском районе. Колонна растянулась на несколько километров.

Грандиозное Троицкое шествие включено в праздничную программу в честь дня города Тольятти. 
4 июня 2017, 06:43
СМИ: В Тольятти пьяные сотрудники ДПС управляли автомобилем

СМИ: В Тольятти пьяные сотрудники ДПС управляли автомобилем

Скандальная информация появилась вчера, 2 июня, сразу в нескольких федеральных СМИ. На видео показаны сотрудники полиции или, по крайней мере, люди в форме инспекторов ДПС. Стражи порядка вели себя неадекватно, явно находились в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Однако, несмотря на 
3 июня 2017, 01:52
В Самаре на улице Промышленности стерли новую разметку

В Самаре на улице Промышленности стерли новую разметку

Блогер Михаил Суханов жалуется, что в Самаре на недавно отремонтированной улице Промышленности больше нет никакой дорожной разметки. "Она прожила всего менее полугода. В апреле на муниципальном геопортале была размещена жалоба на полное исчезновение линии. Чиновники отреагировали оперативно и признали, 
2 июня 2017, 09:30
Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4

Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4

Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре закрывают баню № 4 на улице Братьев Коростелевых. "Процесс ликвидации помывочных заведений в нашем городе идет так же продуктивно, как закрытие медучреждений, снос исторических зданий и строительство высоток. Бани - это прошлый 
2 июня 2017, 08:27
В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото

В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото

Самарчанка Людмила Кузьмина просигнализировала в "Фейсбуке", что сегодня в Самаре неизвестные рабочие на кране отбивали плитку с особняка Сурошникова. "Мне стало плохо. Неужели злоумышленников никто не может остановить? Это же памятник архитектуры, он под охраной государства. Они сбивали бесценные майоликовые 
2 июня 2017, 05:03
В больнице Тольятти нашли мертвого 5-летнего ребенка

В больнице Тольятти нашли мертвого 5-летнего ребенка

В субботу, 27 мая, в одной из больниц Комсомольского района Тольятти было обнаружено тело 5-летнего мальчика, передает Волга Ньюс.

По предварительной версии следователей, ребенка в лечебное учреждение привезли родственники. Что стало причиной смерти малыша, пока не известно. По 
1 июня 2017, 10:50
Из самарских машин начали воровать бензин

Из самарских машин начали воровать бензин

Блогер Ольга Потапова констатирует, что в Самару начали возвращаться лихие 90-е. "Сегодня ночью из моей "семёры" слили бензин. Крышка у меня была, между прочим, типа "антивор", с замком. Ну вот, теперь ни крышки, ни бензина. Было литров 10. На 
1 июня 2017, 07:27
Завтра, 28 апреля, в Самаре отключат отопление

Завтра, 28 апреля, в Самаре отключат отопление

В соответствии с постановлением главы Самары с 28 апреля прекращается подача отопления потребителям города.
 
При этом горячее водоснабжение для горожан будет осуществляться в обычном режиме на протяжении всех майских праздников. Для удобства жителей традиционные весенние гидравлические испытания теплосетей начнутся 

27 апреля 2017, 10:55
Самарцев могут досрочно оставить без тепла

Самарцев могут досрочно оставить без тепла

Теплоэнергетики готовы досрочно прекратить подачу тепла по заявкам потребителей. От самарских клиентов уже поступило 130 запросов. В Тольятти просят отключить отопление по 150 адресам. Это позволит сэкономить на платежах за ЖКХ, отмечают в тепловых компаниях.

Чтобы в доме отключили отопление, жильцам 

26 апреля 2017, 03:07
Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

В четверг, 13 апреля, в Самаре отключили отопление на Безымянке. Причина – авария на теплотрассе на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Физкультурной. Повреждена труба диаметром 700 миллиметров. От теплоснабжения отключены близлежащие дома, , сообщает samru.ru.

Как уже сообщала «ТЕРРА», из-под 
13 апреля 2017, 01:53
110 домов в Самаре остались без отопления

110 домов в Самаре остались без отопления

В четверг, 16 марта, в Самаре зафиксировали аварию на теплотрассе диаметром 200 миллиметров. Инцидент произошел на перекрестке улиц Некрасовской и Молодогвардейской. На месте происшествия начались земляные работы. Нарушено отопление 110 жилых домов, сообщает samru.ru со ссылкой на источник. По 
16 марта 2017, 01:09
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