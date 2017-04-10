Лидером в этом рейтинге эксперты назвали Калининград. При бронировании авиаперелета в этот регион из любого другого города РФ и обратно в начале апреля нужно будет заплатить в среднем 8,7 тыс. рублей, что на 36% ниже, чем годом ранее.
На второй позиции в списке находятся авиперелеты в Сочи и в обратном направлении. Тут цена по сравнению с 2016 годом снизилась на 18% до 10,6 тыс. рублей. Замыкают топ-3 билеты в Симферополь за 12,4 тыс. рублей (- 7%).
Если говорить о гостиницах в этих российских городах, то проживание в отеле три звезды в Калининграде обойдется в среднем в 2,7 тыс. рублей в сутки с человека. В Сочи — 4 тыс., в Крыму — 3,7 тыс..
|
Самарский университет занял 22 место среди российских вузов по версии RUR
|
7 апреля 2017, 06:24
|
Аналитический центр при правительстве РФ проанализировал тенденции российской экономики
Аналитический центр, работающий при правительстве РФ, проанализировал текущие тенденции российской экономики. Есть мнение, что «защитная» модель поведения граждан, которая подразумевает принцип «меньше тратить - больше сберегать», постепенно сходит на нет.
|
7 апреля 2017, 01:45
|
Audi объявила о снижении цен на запчасти и аксессуары в России
Представители компании Audi в РФ анонсировали снижение цены запчастей и фирменных аксессуаров до 30%. Как отмечают российские специализированные издания, скидки относятся к тем деталям, которые чаще используются в обслуживании, а именно тормозным колодкам, угольному и воздушному фильтрам, свечам зажигания.
|
4 апреля 2017, 09:52
|
Эксперты составили рейтинг самых добрых городов России
Общественной палатой РФ опубликован рейтинг самых добрых городов России, первое место в котором с существенным отрывом от своих конкурентов занял Санкт-Петербург. Выводы сделаны по результатам первого месяца всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел», стартовавшей 1 марта текущего года.
|
3 апреля 2017, 06:23
|
Актеры «фильмов для взрослых» назвали самые удобные авто для секса
Актеры порнофильмов составили перечень наиболее удобных, по их мнению, авто для занятий сексом. О необычном рейтинге рассказывают отечественные издания.
|
30 марта 2017, 02:03
|
Самару включили в рейтинг по «Индексу шаурмы»
|
29 марта 2017, 12:15
|
Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей
|
23 марта 2017, 12:16
|
ФАС проверит законность роста цен на дорожный битум
|
21 марта 2017, 04:50
|
Лоукостер «Победа» начинает продажу авиабилетов в Турцию
Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», сегодня, 10 марта, начинает реализацию авиабилетов из российской столицы в турецкую Аланью. Об этом сообщили отечественные информагентства.
|
10 марта 2017, 12:19
|
В Госдуме предложили создать единый черный список авиапассажиров
Попадание в него предполагает трехлетний запрет на авиаперелеты. Соответствующий законопроект направлен в профильный Совет при президенте России. В реестр предлагается вносить фамилии граждан, нарушивших «правила поведения на борту» и создавших «угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц». Формировать список …
|
20 февраля 2017, 12:55
|
Эксперты назвали самые популярные у россиян авианаправления на Новый год
Эксперты туристического сервиса «Туту.ру» назвали самые востребованные, по их версии, новогодние авианаправления для россиян. Лидером среди предзаказов стало направление Москва-Симферополь.
|
23 сентября 2016, 11:39
|
Россия рассчитывает возобновить авиасообщение с Египтом до конца года
|
16 сентября 2016, 03:14