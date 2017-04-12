В России сразу на 22 процента выросло количество выданных потребительских займов, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Отчет подготовлен по итогам января-февраля текущего года. Средний размер ссуды составил 133 тысячи рублей, что на 10 процентов больше, чем в конце 2016-го. Несмотря на это, банкам сложно наращивать выдачу средств, так как число «хороших» заемщиков постоянно сокращается из-за сложной экономической ситуации. Общий же объем новых кредитов, выданных банками в прошлом году, превысил 3 триллиона 250 миллиардов рублей, это на 28 процентов выше показателя 2015-го.
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