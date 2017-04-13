Российские уфологии утверждают, что не следует разыскивать инопланетян вне пределов Земли, поскольку они находятся среди людей. По своей инициативе представители других цивилизаций смешались с толпой, приняв человеческое обличие.
По словам отечественных специалистов, наша планета окружена 26 мирами. Согласно их гипотезе, цивилизации нередко между собой пересекаются. Ученые убеждены: присутствие высокого интеллекта у инопланетных существ дает возможность им скрываться среди людей и находиться в современном обществе десятилетиями.
Не исключено, что они обладают специальными технологиями, позволяющими преображаться в гуманоидов. При этом, считают уфологи, пришельцы соблюдают осторожность, вследствие этого никто еще не сумел вычислить их или представить доказательства их существования.
|
Ученые объяснили, как правильно заваривать чай
|
13 апреля 2017, 05:24
|
Ученые установили, как выглядели предки динозавров
|
13 апреля 2017, 03:26
|
Ученые обнаружили следы древнего вируса в ДНК человека
Американские и английские ученые обнаружили в ДНК приматов следы древнего вируса HERV-T. Открытие дало возможность воссоздать его ген и установить причины вымирания.
|
13 апреля 2017, 01:22
|
Уральские специалисты научились лечить депрессию с помощью смартфона
Российские ученые рассказали о сенсационном прорыве в лечении депрессии. Уникальный аппарат для лечения подобных расстройств создал коллектив специалистов из Уральского федерального университета.
|
13 апреля 2017, 11:23
|
Уфолог обнаружил тень от корабля инопланетян на Марсе
|
7 апреля 2017, 10:10
|
Уфолог случайно обнаружил на одном из колец Сатурна НЛО
На снимках колец Сатурна, сделанных аппаратурой американского космического агентства NASA, английский уфолог обнаружил признаки передвижения неопознанного летающего объекта. Изображения на фотографиях довольно необычные, и объяснить их искажением объектива фотокамеры Cassini нельзя.
|
6 апреля 2017, 09:57
|
Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»
Ученые из Австралии смогли зафиксировать несколько коротких и при этом мощных вспышек радиоволн. Данный факт уже называют серьезным доказательством существования инопланетного разума.
|
4 апреля 2017, 03:28
|
Уфологи обнаружили на Луне череп животного
Череп животного обнаружили ученые в процессе анализа снимков лунной поверхности. Как утверждается, на изображении различимы глаза, нос и рот.
|
4 апреля 2017, 10:00
|
NASA: под поверхностью Марса скрываются инопланетяне
Американские ученые из агентства NASA говорят, что в недрах Марса может существовать внеземная жизнь. К такому выводу они пришли в результате анализа самых последних данных.
|
3 апреля 2017, 01:32
|
В Северной Каролине сфотографирован НЛО, разделившийся на две части
Уфолог из Соединенных Штатов во время изучения звездного неба сфотографировал НЛО, которое разделилось на две части. Как рассказывают американские информагентства, исследователь уже не раз фиксировал на камеру загадочные явления.
|
29 марта 2017, 05:20
|
Бывший сотрудник NASA обвинил инопланетян в космической аварии
Бывший сотрудник NASA сделал сенсационное заявление, озвучив собственную версию космической аварии, которая случилась в 2009 году. Об этом рассказывают зарубежные СМИ.
|
14 марта 2017, 05:35