Уфолог из Соединенных Штатов во время изучения звездного неба сфотографировал НЛО, которое разделилось на две части. Как рассказывают американские информагентства, исследователь уже не раз фиксировал на камеру загадочные явления.

На днях он запечатлел перемещение яркого объекта, две части которого после …