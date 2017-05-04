Минкомсвязи выступает с предложением ввести в РФ аналог американской грин-карты. "Карта соотечественника" позволит представителям других государств, свободно владеющим русским языком, въезжать в нашу страну и трудоустраиваться здесь.
Об этом рассказывают "Известия". К 2019 году должна появиться карта российского соотечественника, дающая возможность зарубежным специалистам высокой квалификации российского происхождения трудиться здесь, отмечается в публикации.
По сведениям издания, соответствующий проект программы "Цифровая экономика" направлен на согласование в ряд ведомств. Комментариев Минкомсвязи пока не последовало.
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