Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования могут лишить безработных и самозанятых россиян бесплатного обслуживания по полисам ОМС. Об этом сегодня рассказывают «Известия».
По сведениям издания, такое предложение есть в одном из последних докладов министерства. В свою очередь, специалисты Минздрава подтвердили, что готовят законодательные поправки по инициативе ФОМС.
Как следует из проекта, эти категории россиян смогут рассчитывать только на скорую медицинскую помощь. Отметим: сейчас страховые взносы на ОМС работающих застрахованных лиц уплачивает работодатель, а взносы за неработающих застрахованных граждан (дети, пенсионеры и т.д.) вносятся из бюджетов субъектов РФ.
При этом существует категория трудоспособных лиц, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров. У них есть доход, но в социальные фонды они отчисления не делают. Их и могут коснуться поправки. Насколько актуальными окажутся все эти предложения – покажет ближайшее будущее.
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