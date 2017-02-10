Весьма нетипичное чрезвычайное происшествие случилось сегодня в городе Стерлитамак около девяти часов утра. На одной из стройплощадок по Проспекту Октября неожиданно воспламенилась кабина башенного крана.
Как рассказывают местные информагентства со ссылкой на представителей регионального МЧС, огонь и дым увидели жильцы близлежащих многоэтажек. Они-то и вызвали пожарных, которые оперативно прибыли на место. Пламя было быстро потушено.
Самое необычное в данной ситуации то, что в момент возгорания кран находился в нерабочем состоянии, а в его кабине никого не было. Сейчас выяснением всех деталей этого происшествия занимаются сотрудники пожарно-технической экспертизы.
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