До завершения строительства стадиона "Самара-Арена" остался ровно год До завершения строительства стадиона "Самара-Арена", на котором в 2018-м будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, остался ровно год. Сегодня там стартовал завершающий этап монтажа оборудования.

Сейчас проходит завершающий этап модернизации котельной, которая будет снабжать теплом стадион. Здесь уже установлено …