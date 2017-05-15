Ученые: Человечеству остался год на подготовку к суперизвержению вулкана Американские специалисты, исследовав образцы вулканического кварца, пришли к выводу, что на подготовку к извержению супервулкана у человечества остался всего год, пишет портал rsute.ru. Это минеральное вещество примерно за год до события способно предупредить о надвигающейся катастрофе.



Осуществив микроскопический анализ …