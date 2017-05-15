Ученые отметили внушительную деформацию пород в жерле супервулкана на Флегрейских полях недалеко от Неаполя. Это может быть признаком его скорого извержения.
По мнению специалистов, вулкан достиг критической фазы перед извержением. Свидетельством этого является, в частности, накопление тектонического напряжения на прилегающей территории.
По утверждению английского исследователя Кристофа Килберна, дальнейший рост активности с большой вероятностью будет говорить о приближающемся сильном извержении. А потому власти этого итальянского города должны предпринять все необходимые меры.
|
Ученые: Человечеству остался год на подготовку к суперизвержению вулкана
Американские специалисты, исследовав образцы вулканического кварца, пришли к выводу, что на подготовку к извержению супервулкана у человечества остался всего год, пишет портал rsute.ru. Это минеральное вещество примерно за год до события способно предупредить о надвигающейся катастрофе.
Осуществив микроскопический анализ …
|
26 июля 2016, 09:29
|
Ученые рассказали, приведет ли извержение Йеллоустона к «концу света»
Эксперты рассказали о вероятных последствиях извержения известного вулкана Йеллоустон. Прогноз опубликован в зарубежном новостном издании Business Insider.
|
15 июля 2016, 11:29
|
Ученые: Американский вулкан Йеллоустоун взорвется в ближайшие годы
|
7 января 2016, 10:19
|
На Камчатке вулкан выбросил столб пепла высотой 7 км
|
16 ноября 2015, 11:02
|
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Неаполе
В итальянском городе Неаполь произошел инцидент со стрельбой. С балкона жилого дома мужчина стал стрелять по прохожим. Он застрелил четверых человек, еще шестеро получили ранения, сообщает агентство «Интерфакс».
На данный момент известно, что стрелок добровольно сдался полиции, другие подробности случившегося …
|
15 мая 2015, 08:23