Ученые-палеонтологи из ЮАР заявили об открытии самого древнего ядовитого животного на Земле. Согласно недавним исследованиям, этим существом можно считать доисторического ящера эучамберсия Euchambersia mirabilis.
По словам ученых, это позвоночное создание жило в Южной Африке около 260 миллионов лет назад. Об открытии рассказал доктор Жюльен Бенуа из Университета Витватерсранда.
Как отмечает эксперт, Euchambersia mirabilis стала использовать яд за 100 миллионов лет до того, как на нашей планете появилась первая змея. Это открытие сразу вызвало волну обсуждения в мировом научном сообществе.