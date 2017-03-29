  • Новости
    \/news
    /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
  • Видео
    \/video
    /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
  • О компании
    \/about
    /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_world/uchastnikov-realiti-shou-pochti-na-god-zabyli-v-dikom-lesu-shotlandii/29032017-1801
10
35
48
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888       888   .d8888b.    .d8888b.     888888   .d8888b.   8888888b.  
 888   o   888       888  d88P  Y88b  d88P  Y88b      "88b  d88P  Y88b  888   Y88b 
 888  d8b  888       888  888    888       .d88P       888       .d88P  888    888 
 888 d888b 888   .d88888  888             8888"        888      8888"   888   d88P 
 888d88888b888  d88" 888  888  88888       "Y8b.       888       "Y8b.  8888888P"  
 88888P Y88888  888  888  888    888  888    888       888  888    888  888        
 8888P   Y8888  Y88b 888  Y88b  d88P  Y88b  d88P       88P  Y88b  d88P  888        
 888P     Y888   "Y88888   "Y8888P88   "Y8888P"        888   "Y8888P"   888        
                                                     .d88P                         
                                                   .d88P"                          
                                                  888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Пользователи Сети начали поиск счастливой семьи с загадочного селфи

Пользователи Сети начали поиск счастливой семьи с загадочного селфи

Пользователь Twitter по имени Рут Докинз опубликовала на своей странице селфи-снимок семьи, фотографирующейся на фоне шотландского пейзажа, с целью отыскать этих людей. Как сообщается, камера была найдена другом этой женщины на острове Скай, что располагается на западе Шотландии.
Прочие пользователи 

25 ноября 2016, 11:25
Археологи раскроют тайну плиты с «рисунками инопланетян»

Археологи раскроют тайну плиты с «рисунками инопланетян»

Археологи вновь попытаются расшифровать древнюю плиту, обнаруженную на территории Шотландии в 1887 году. На камне возрастом более 5 тыс. лет изображено около 100 таинственных линий, спиралей, кругов и точек. По предположениям некоторых уфологов, это карта инопланетян.

С находкой сейчас работают ученые из университета 

15 сентября 2016, 02:35
Астрофизики раскрыли тайну древних мегалитов

Астрофизики раскрыли тайну древних мегалитов

На протяжении многих лет ученые пытались разгадать предназначение древних мегалитов, находящихся в Шотландии. Оказалось, загадочные каменные круги использовались для астрономических наблюдений. Об этом рассказывает Journal of Archaeological Science.
Так называемые Великие круги - Калланиш и Стеннес - расположены на островах Льюис 

18 августа 2016, 03:58
На 81 году жизни скончался самый татуированный пенсионер в мире, есть фото

На 81 году жизни скончался самый татуированный пенсионер в мире, есть фото

Практически на 100 процентов тело Тома Леппарда было покрыто рисунками тату. Узоры больше напоминали окрас леопарда. Том как-то заявил, что ни разу не пожалел о сделанных татуировках, которые он нанес себе ради прибыли. При этом он отметил, что никогда не 
18 июня 2016, 06:28
В блогах: реалити-шоу с участием самарских чиновников

В блогах: реалити-шоу с участием самарских чиновников

Блогер samarcus предлагает провести в Самаре реалити-шоу с участием местных чиновников по выживанию в течение 3 месяцев на установленный для населения прожиточный минимум. Условия следующие:

1. Каждому взрослому трудоспособному члену семьи чиновника выделять в месяц по 9677 рублей, 
1 февраля 2016, 09:08
Никита Михалков планирует создать реалити-шоу с участием своих студентов

Никита Михалков планирует создать реалити-шоу с участием своих студентов

Известный российский режиссер Никита Михалков поделился своими планами о создании реалити-шоу с трансляцией в Интернете. Героями проекта станут студенты Академии кино и театрального искусства, созданной мэтром отечественного кинематографа.
 
Идея транслировать реалити-шоу из академии объясняется желанием показать, как меняются студенты учебного заведения, 
27 мая 2015, 10:05
Мировая премьера на «ТЕРРА – РЕН ТВ»: новое реалити-шоу «Это мой дом!»

Мировая премьера на «ТЕРРА – РЕН ТВ»: новое реалити-шоу «Это мой дом!»

С 13 сентября по субботам утром на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» стартует реалити-шоу «Это мой дом!». Проект будут показывать в нескольких странах, но именно в России состоится его мировая премьера! Зрителей ждет захватывающая, почти детективная игра, в которой герои 

12 сентября 2014, 01:19
Жительница Тольятти примет участие в танцевальном реалити-шоу в Египте

Жительница Тольятти примет участие в танцевальном реалити-шоу в Египте

Елена Ильина из Автограда стала участницей реалити-шоу "Al Rakissa - The Bellydancer!", которое пройдет в Египте и будет показано на канале Al Kahera Wal Nes, сообщает tlt.ru.
Проект соберет самых искусных исполнительниц танца живота со всего мира. Он является аналогом 

12 августа 2014, 03:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна