Уже после показа четвертого эпизода британское реалити-шоу «Эдем» было закрыто. Однако его участники, оставшиеся в диком лесу Шотландии, об этом ничего не знали и продолжали, отрезанные от цивилизованного мира, строить свой социум. Десять «финалистов» проекта вернулись на родину лишь сейчас, обнаружив множество сюрпризов.
Изначально для проекта было отобрано 23 человека, однако в последствии осталось только 10. Социальный эксперимент заключался в том, что людям предстояло в течение года жить в глуши, без какой бы то ни было связи с внешним миром, и в условиях полного отсутствия цивилизации строить свое маленькое сообщество.
Вернувшиеся домой герои проекта узнали, что его сняли с эфира еще 8 месяцев назад, о чем они и не подозревали. По телевидению было показано лишь 4 части. Авторы реалити-шоу допускают, что его трансляция будет продолжена позже, возможно во второй половине 2017 года на канале Channel 4.
Среди прочих сюрпризов оказались и новости о том, что Великобританией принято решение о выходе из Евросоюза, а также о том, что президентом США стал Дональд Трамп.
Отметим, что забытые герои проекта не дают никаких комментариев. При этом появилось мнение, что запущенная информация о якобы забытых участниках является хорошо продуманным рекламным трюком. А сделано это для того, чтобы подогреть зрительский интерес к реалити-шоу.
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