Археологи вновь попытаются расшифровать древнюю плиту, обнаруженную на территории Шотландии в 1887 году. На камне возрастом более 5 тыс. лет изображено около 100 таинственных линий, спиралей, кругов и точек. По предположениям некоторых уфологов, это карта инопланетян.

С находкой сейчас работают ученые из университета …