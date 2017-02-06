Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства в части «общедоступности и бесплатности образования» на территории областного центра. И вот каковы ее предварительные результаты.

В ходе проверки МБОУ СОШ № 123 сотрудниками надзирающего органа Советского района установлено, что в нарушение требований Федерального закона …