В кинельской детской школе искусств №3 в каждом договоре с родителями воспитанников прописаны суммы "добровольных" взносов - 4, 5 тысячи рублей в год. Оплата производится по квитанциям, которые раздают в начале учебного года. Сотрудники прокуратуры считают: таким образом на родителей незаконно возлагают обязанности по перечислению целевых взносов.
В декабре прошлого года в учреждении даже вывесили список учеников хореографического отделения с указанием суммы долга по родительским взносам - 82 тысячи рублей. Мало того, эти пожертвования учтены в плане доходов учреждения, утвержденных администрацией Кинеля. Всего за прошлый год школа искусств №3 ожидала получить 1, 258 млн рублей.
Межрайонная прокуратура внесла представления в адрес директора учебного заведения и сити-менеджера города. В местный отдел полиции направлены материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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