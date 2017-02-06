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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 февраля 2017г 
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19 января 2017, 11:56
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Самарца подозревают в развращении собственного 4-летнего сына

В Самарской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего мужчины. Он является отцом 4-летнего мальчика. По данным правоохранителей, ребенок стал жертвой насильственных действий сексуального характера.

Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 января, указано в материалах уголовного дела.

«Преступление, 

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Ученые сравнили уровень знаний британских и российских первоклассников

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В блогах: самарских школьников заставляют покупать кислородные коктейли

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Ученые: Активный образ жизни повышает успеваемость в школе

Ученые: Активный образ жизни повышает успеваемость в школе

Подвижные дети лучше учатся в школе, утверждают ученые из Лондонской школы гигиены. В ходе исследований специалисты проанализировали данные о физической активности и успеваемости 150 мальчиков из начальных классов возрастом от 6 до 8 лет.

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6 декабря 2016, 02:28
В блогах: про баскетбольную площадку в самарской школе

В блогах: про баскетбольную площадку в самарской школе

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Прокуратура проверяет информацию о поборах в школах Самары

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12 ноября 2013, 02:50
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