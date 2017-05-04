Два человека пострадали в ДТП на трассе М-5 в Красноярском районе Самарской области. Авария произошла в среду, 3 мая. Автомобиль «ВАЗ-2107» врезался в большегруз «МАЗ», стоявший на дороге с включенной «аварийкой» и предупреждающими знаками. «Семерка» также сбила пешехода – мужчина, стоял около полуприцепа.
Пешехода с травмой ноги повезли в больницу на попутке. Выяснилось, что «семеркой» управлял 70-летний дедушка. Он получил серьезные травмы и госпитализирован. Проводится проверка.
|
В Самаре остановка снесла «Газель»
|
4 мая 2017, 02:40
|
В Сызрани водитель маршрутки доставил в больницу пострадавшую в салоне пассажирку
|
3 мая 2017, 10:32
|
В Жигулевске камазист атаковал автобус со школьниками
|
2 мая 2017, 04:03
|
Даже не тормозил: в Тольятти водитель «Лады» насмерть сбил женщину
|
2 мая 2017, 06:28