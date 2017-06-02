2
35
36
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Тольятти мать двоих детей будут судить по уголовной статье за мошенничество

В Тольятти мать двоих детей будут судить по уголовной статье за мошенничество

Гражданка пыталась обманом получить материнский капитал. Сейчас женщине 38 лет. Первого ребёнка  она родила 1994 году, второго - в 2009. 8 лет назад предоставила копии свидетельств о рождении детей в Пенсионный фонд Тольятти, чтобы получить сертификат на сумму 365 тысяч 

28 марта 2017, 01:42
Маткапитал хотят заменить на ежемесячные пособия

Маткапитал хотят заменить на ежемесячные пособия

В Госдуме предложили заменить материнский капитал на гибкую систему поддержки семей. По мнению депутатов, вместо разовой выплаты следует перейти на ежемесячные пособия на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет. В частности, платить 3 тысячи рублей за одного 

13 марта 2017, 02:35
Размер материнского капитала заморожен до 2020 года

Размер материнского капитала заморожен до 2020 года

Ежегодная индексация на ближайшие 4 года отменяется. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Напомним, право на маткапитал  имеют семьи, где родился или усыновлен второй ребенок. Сейчас размер этой выплаты составляет 453 тысячи рублей. А в 2007 году  все начиналось с 

20 декабря 2016, 01:04
В Пензе осуждена цыганка, незаконно получившая маткапитал

В Пензе осуждена цыганка, незаконно получившая маткапитал

Три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком назначили служители Фемиды жительнице Пензы цыганского происхождения, незаконно получившей материнский капитал.
Согласно существующей версии события развивались следующим образом. Гражданка получила информацию о том, что можно без фактического нахождения в органах 
7 апреля 2016, 05:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна