Минтруд России внес в правительство законопроект о продлении программы материнского капитала до 2023 года. При этом документ еще не согласован с экономическим блоком. По словам главы ведомства Максима Топилина, у его коллег из Минфина и Минэкономразвития есть предложение эту программу реформировать. «Я лично считаю, что этого не нужно делать. Мы и так постоянно что-то меняем, добавляем какие-то опции», - пояснил министр. Кроме того, Топилин поддержал идею использовать маткапитал для решения проблем семей с низким доходом. В частности, предлагается выдавать из пособия «живыми деньгами» до 10 тысяч рублей в месяц до достижения ребенком определенного возраста.
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