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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» обыграли лидера ФНЛ и вышли на 3-е место

«Крылья Советов» обыграли лидера ФНЛ и вышли на 3-е место

Сегодня, 5 августа, в Самаре на поле стадиона «Металлург» в очередном туре первенства ФНЛ «Крылья Советов» принимали «Волгарь» из Астрахани и добились победы с минимальным счетом 1:0.

Лидер турнира, не потерявший до игры в Самаре ни одного очка, вынужден 
5 августа 2017, 11:43

"Крылья Советов" начали сезон в ФНЛ с победы над "Лучом-Энергией"

Самарские "Крылья Советов" обыграли "Луч-Энергию" из Владивостока в матче 1-го тура первенства Футбольной национальной лиги сезона-2017/18.

Встреча, прошедшая сегодня, 8 июля, на поле самарского стадиона "Металлург", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Сергей Самодин (33-я 
8 июля 2017, 11:43
Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Спартаком»

Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Спартаком»

Самарские «Крылья Советов» провели контрольный матч на сборах в Сербии. Соперником нашей команды стал «Спартак» из города Суботица.

Счет открыли самарцы. Судья назначил пенальти в ворота сербов. Дмитрий Ятченко не промахнулся – 1:0. Но удержать преимущество самарцы не смогли. Через некоторое 

25 июня 2017, 02:28
Сын Андрея Тихонова и еще три игрока перешли в

Сын Андрея Тихонова и еще три игрока перешли в "Крылья Советов"

18-летний игрок подписал контракт с самарцами сроком на один год.
17 июня 2017, 04:01
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