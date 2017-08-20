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«Крылья Советов» обыграли лидера ФНЛ и вышли на 3-е место
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5 августа 2017, 11:43
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"Крылья Советов" начали сезон в ФНЛ с победы над "Лучом-Энергией"
Самарские "Крылья Советов" обыграли "Луч-Энергию" из Владивостока в матче 1-го тура первенства Футбольной национальной лиги сезона-2017/18.
Встреча, прошедшая сегодня, 8 июля, на поле самарского стадиона "Металлург", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Сергей Самодин (33-я …
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8 июля 2017, 11:43
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Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Спартаком»
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25 июня 2017, 02:28
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Сын Андрея Тихонова и еще три игрока перешли в "Крылья Советов"
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17 июня 2017, 04:01