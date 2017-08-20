«Крылья Советов» обыграли лидера ФНЛ и вышли на 3-е место Сегодня, 5 августа, в Самаре на поле стадиона «Металлург» в очередном туре первенства ФНЛ «Крылья Советов» принимали «Волгарь» из Астрахани и добились победы с минимальным счетом 1:0.



Лидер турнира, не потерявший до игры в Самаре ни одного очка, вынужден …