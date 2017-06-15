Уровень жизни россиян продолжает падать, и все больше людей начинают жить в кредит. По данным объединенного кредитного бюро, сегодня более 60% экономически активного населения имеют долги перед банками. При этом по итогам первого квартала 2017 года жители ПФО чаще других в стране берут займы наличными, уже имея долговые обязательства. Таковых среди всех заемщиков четверть. На погашение уже существующих долгов идет более половины новых кредитов.
Эксперты говорят, сейчас подходящее время, чтобы рефинансировать долг. Ключевая ставка и проценты по кредитам снижаются вслед за инфляцией.
Андрей Лютиков, директор представительства Московской биржи в Самаре:
- К концу 2017 года инфляция прогнозировалась на уровне 4%. Что, в общем, получилось. Соответственно, когда мы выходим на этот уровень инфляции, должна понижаться ставка рефинансирования ЦБ. Соответственно, те, кто брал кредиты под 13 и больше процентов годовых, при понижении банковских ставок будут пытаться их рефинансировать.
Впрочем, перед тем как рефинансировать долг, нужно изучить график сделанных платежей. Часто банки выстраивают его так, что клиент вначале выплачивает проценты по займу, а только затем само «тело кредита».
Екатерина Гусева, начальник отдела розничных продаж и клиентского обслуживания операционного офиса «Самарский» «Промсвязьбанка»:
- Нужно смотреть индивидуально на каждый отдельный график, смотреть на структуру платежей. Но в целом, если мы посмотрим на рынок потребкредитования год назад, тем более 2 года назад, выгодно рефинансировать любые кредиты, которые брали в тот период времени. Потому что процентные ставки очень сильно снизились. Если мы берем двухгодичный период, то процентные ставки снизились на 50%, это можно смело утверждать.
Проблема в том, что сегодня примерно 16% активных кредитов просрочены. Поэтому, вполне возможно, должникам придется брать новые займы, чтобы рефинансировать старые. Впрочем, это мировая практика. Во многих странах люди рассчитываются с кредитами только к пенсии.
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