На чемпионате России по академической гребле, который состоялся в Москве, самарские спортсмены завоевали пять медалей. Золотые – у Максима Телицына (на фото), который взял сразу две высшие награды, а также у Алекандра Вязовкина. Елена Сенюкова и Алина Завитневич стали серебряными призерами. Всего в соревнованиях участсовало около 400 спортсменов из различных регионов страны, сообщили в министерстве спорта по Самарской области.
Добавим, в мае Максим Телицын завоевал титул чемпиона Европы в составе российской сборной. Александр Вязовкин в июле стал серебряным призером юниорского первенства мира.
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