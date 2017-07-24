В минувшие выходные в страшном ДТП на территории Тюменской области погибла семья из Самарской области. В «Приоре» с самарскими номерами ехали четверо: 54-летний водитель, 32-летний мужчина, его 30-летняя жена и 11-летний ребенок. В субботу, 22 июля, около полуночи вазовская легковушка столкнулась с фурой Scania. В тюменской полиции сообщили, что все люди, ехавшие в самарской «Ладе» - погибли.
«По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения. Обстоятельства и причины автомобильной катастрофы выясняются», - сообщили в управлении МВД по Тюменской области.
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