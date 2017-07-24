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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Пропавшего жителя Самарской области нашли на дне реки

Пропавшего жителя Самарской области нашли на дне реки

Самарские спасатели отыскали тело 53-летнего мужчины. Он утонул в реке Чапаевка. Обращение к спасателям поступило 23 июля. Очевидцы рассказали, что видели пловца  в районе моста в городе Чапаевск. Он исчез под водой, и больше не выныривал.

Поиски были осложнены тем, что 

24 июля 2017, 02:12
В Самаре перевернулся грузовик и перекрыл полдороги

В Самаре перевернулся грузовик и перекрыл полдороги

В понедельник, 24 июля, в Самаре перевернулся грузовик, сообщили очевидцы в социальной сети. ДТП произошло на пересечении улиц Солнечной и Шверника. Машина была загружена песком.

«Водитель в порядке. На дорогу солярка только с баков вытекла», - рассказал очевидец. Он 
24 июля 2017, 11:30
Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

В понедельник, 24 июля, на Московском шоссе образовалась пробка. Движение практически встало из-за ДТП в районе 18-го километра. Проезжую часть перекрыли две столкнувшиеся машины – легковая и «КамАЗ». Авария случилась рано утром. В социальных сетях происшествие обсуждают самарские автомобилисты и 
24 июля 2017, 09:13
Трагедия на Волге: сын президента областной Палаты адвокатов погиб в аварии

Трагедия на Волге: сын президента областной Палаты адвокатов погиб в аварии

В субботу, 22 июля, на Волге в протоке напротив Восьмой просеки произошло столкновение гидроцикла и моторной лодки. По данным МЧС, информация о происшествии поступила спасателям в 19:25. Погиб 33-летний мужчина. Как стало известно, скончался Илья Бутовченко – сын президента Палаты 

24 июля 2017, 08:39
Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa

Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa

Самарские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия случилась на трассе М-5 «Урал» в субботу, 22 июля. Около полудня на 953-м километре дороги произошло лобовое столкновение двух иномарок - Infiniti и Opel Corsa.

По предварительным сведениям, 46-летний водитель «Инфинити» 

24 июля 2017, 08:09
В Самаре ночью «десятка» сбила 2-летнюю девочку

В Самаре ночью «десятка» сбила 2-летнюю девочку

В ночь с пятницы на субботу, с 21 на 22 июля, в Самаре в результате ДТП пострадал малолетний ребёнок. Примерно в 1:20 на улице Физкультурной водитель автомобиля ВАЗ-21104 сбил двухлетнюю девочку.

По предварительной информации сотрудников полиции, за рулём вазовской 
22 июля 2017, 02:54
Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. 
21 июля 2017, 12:33
Стали известны подробности ДТП с автобусом и фурой

Стали известны подробности ДТП с автобусом и фурой

Сегодня в 4 часа утра в Ставропольском районе пассажирский автобус, который вез из Уфы в Адлер 42 человека, врезался в фуру. Пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. По предварительным данным, водитель автобуса нарушил безопасную 

21 июля 2017, 11:14
Самарский ныряльщик прыгнул с лодки и сломал шею

Самарский ныряльщик прыгнул с лодки и сломал шею

Появилась информация о гибели самарца, получившего «травму ныряльщика». По предварительным сведениям, мужчина прыгнул в воду с лодки и сломал шею, ударившись головой о дно. Инцидент произошел в четверг, 20 июля, на территории Шигонского района.

По данным медиков, каждый год в нейрохирургическое 

21 июля 2017, 10:32
Полицейский джокер: В Советском районе Самары закрыли незаконный покерный клуб

Полицейский джокер: В Советском районе Самары закрыли незаконный покерный клуб

В Советском районе Самары обнаружили и закрыли незаконный покерный клуб.
Полицейским об этом заведении сообщили «доброжелатели». Информацию проверили -она подтвердилась. Когда в игорный зал пришли правоохранители, там находилось около 2 десятков человек. Изъяты 2 стола для игры в покер, колоды 

19 июля 2017, 11:49
Наперегонки со смертью: как самарцев спасали от лихачей на мотоциклах

Наперегонки со смертью: как самарцев спасали от лихачей на мотоциклах

Самарские полицейские провели специализированный рейд для предотвращения ДТП с участием мотоциклистов. Всего к административной ответственности за нарушение ПДД привлечено около 200 байкеров. Одно из наиболее распространенных нарушений – управление мотоциклом без водительских прав. Также в антирейтинге - езда без шлема, 
18 июля 2017, 01:25
Более 40 самарских байкеров попали в ДТП

Более 40 самарских байкеров попали в ДТП

5 человек погибли и почти 50 получили ранения различной степени тяжести в авариях с участием мототранспорта.
17 июля 2017, 02:33
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