На проект ремонта самарской детской поликлиники № 1 потратят более 2,5 миллиона рублей. Напомним, в начале декабря прошлого года по стенам здания, расположенного на улице Молодёжной, пошли трещины. На место тогда выезжала
съёмочная группа «ТЕРРЫ».
Современная поликлиника, рассчитанная на обслуживание до 18 тысяч детей, проработала всего 5 лет. Уже на следующий день после появления разрушений, врачей перевели во взрослое отделение медицинского учреждения на улице Тополей, 12, где до сих пор они и ведут прием. Найти подрядчика для создания проекта по ремонту детского корпуса планируется до 17 апреля. Все работы он должен выполнить не более, чем за 100 дней.