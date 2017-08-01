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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Крупный бизнес ожидает хороший клёв: «Королевская рыбалка с «Коммерсантом» при поддержке «Русского Радио в Самаре»

В воскресенье, 16 июля, в Самаре на территории гостиничного комплекса «Русская охота» состоится «Королевская рыбалка с «Коммерсантом», организованная АО «Коммерсантъ-Волга». Информационный партнер – «Русское Радио в Самаре».

АО «Коммерсантъ-Волга» пригласило на праздник представителей крупного и среднего бизнеса региона. В программе: практические 

14 июля 2017, 03:40
Освой одну из самых важных профессий на ТВ!

Освой одну из самых важных профессий на ТВ!

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13 июля 2017, 03:50
Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!

Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!

Новым победителем конкурса «По следам белых ходоков», посвященного сериалу «Игра престолов» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ», стал Сергей Торгов. Он получил подарочный сертификат в Дом новой культуры ART&FACT на 1500 рублей.

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Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!

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10 июля 2017, 05:24
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