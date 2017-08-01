1 августа телерадиокомпания «ТЕРРА» запускает новый проект. Для вас, любители квадратных фото, селфи и хэштегов, мы создали @Terragram*. Это авторский обзор аккаунтов самарских пользователей «Инстаграм». Ведущая «инста-гёрл» самарского рунета – @tanya_bikmetova (Татьяна Бикметова).
Вы узнаете:
Кого фолловят в соцсетях самарцы? Чьи личные странички набирают сотни лайков, репостов и десятки тысяч просмотров?
Смотрим, делимся, комментим каждый вторник в 18:20 на телеканале «ТЕРРА».
*Терраграм
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