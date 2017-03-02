2 марта 2017 года на 60 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался заместитель председателя Общественного совета по вопросам прав и свобод при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, генерал-майор юстиции Юрий Алексеевич Супонев.
Свою жизнь Юрий Супонев посвятил службе в правоохранительных органах, пройдя путь от следователя до начальника Главного следственного управления при ГУВД по Самарской области.
Прощание состоится 4 марта 2017 года в 12.00 в ДК им. Дзержинского по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, 44.