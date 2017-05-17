В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в Автограде поднятая коммунальщиками «пылевая буря» стала причиной ДТП. Инцидент, заснятый при помощи видеорегистратора, случился 15 мая днем на Обводном шоссе. При «чистке» разделительной полосы коммунальная машина подняла густой шлейф пыли. Оказавшись в эпицентре «бури», один из «ослепших» водителей врезался в попутный автомобиль. К счастью, столкновение получилось несильным. Вроде, обошлось без пострадавших.
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В блогах: Капремонт и покойники
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17 мая 2017, 09:00
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Лучшие в Европе: самарские тхэквондисты привезли из Ливерпуля одиннадцать наград
В Ливерпуле (Великобритания) завершились чемпионат и первенство Европы по тхэквондо (ИТФ). В соревнованиях приняли участие представители более 30 стран, в том числе Болгарии, Греции, Англии, Шотландии и Франции. В составе сборной России блестяще выступили спортсмены Самарской области.
Самарские спортсмены, в …
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16 мая 2017, 07:01
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Закрыть и опечатать: СКС предложила опломбировать трубы, чтобы не платить за воду
Компания "Самарские коммунальные системы" предложила собственникам пустующих квартир отключить и опломбировать в них систему водоснабжения. Чтобы не платить за подачу ресурса. В связи с изменениями федерального законодательства, если жилплощадь не оборудована прибором учёта и в ней никто не прописан, объём …
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16 мая 2017, 11:36
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В блогах: Московский скульптор будет работать над памятником в Новокуйбышевске
Блогер Жанна Скокова рассказала, что московский скульптор будет работать над памятником в Новокуйбышевске. Карэн Саркисов занял первое место в конкурсе на лучший эскиз скульптуры Анне Федотовой, первому директору Куйбышевского завода синтетического спирта. Всего было рассмотрено 4 проекта. В итоге большинством …
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16 мая 2017, 09:38
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В блогах: Про транспорт. Как в городе-курорте всё для людей сделано
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16 мая 2017, 09:31
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В блогах: Ветряная мельница в Бариновке
Блогер Алексей Авдейчев рассказал про старую ветряную мельницу в селе Бариновка Нефтегорского района. "Она была построена в 1848 году. Это, пожалуй, единственный подобный объект, сохранившийся на территории Самарской области. Мельница была построена землевладельцем Петром Артамовым. Считается, что часть жерновов привезли …
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12 мая 2017, 06:14