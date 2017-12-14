В Самаре Куйбышевский районный суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова. Перед служителями Фемиды предстали исполнитель Денис Ковергин и Радик Хайретдинову, который согласно материалам уголовного дела, причастен к незаконному обороту оружия. Напомним, бизнесмен был найден мертвым на своем катере на реке Татьянка в ночь на 29 мая 2014 года. Киллер расстрелял мужчину из автомата. На теле жертвы насчитали не менее 22 пулевых ранений.
«Летом 2017 года с участием привлеченных специалистов и глубоководного оборудования в русле реки Волги обнаружена деталь автомата, использовавшегося для совершения убийства Винокурова, затопленная обвиняемыми с целью сокрытия следов преступления», - сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Ковергин приговорен к 9 годам заключения в колонии особого режима. Хайретдинову дали полтора года условно, с испытательным сроком два года шесть месяцев.
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