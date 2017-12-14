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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 декабря 2017г 
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«Самарский метрополитен» не смог оспорить предписание Ростехнадзора

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В Самаре СК направил в суд дело убившего своих родителей сына

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В Самаре задержаны предполагаемые убийцы 34-летнего мужчины

В Самаре задержаны предполагаемые убийцы 34-летнего мужчины

В Самаре задержаны предполагаемые убийцы 34-летнего мужчины, который был зарегистрирован на территории Самарской области. В совершении преступления подозревают троих знакомых погибшего, их возраст – от 26 до 40 лет. Полицейские установили, что 5 сентября мужчины вместе пили алкоголь в Красноглинском 

29 ноября 2017, 12:11
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Самара: футбольный фанат осужден на 6 с половиной лет условно

В Промышленном районном суде Самары завершился процесс над Евгением Гавриловым — лидером группировки футбольных фанатов «Тойс», официально признанной экстремистской. Организация действовала с конца 2014-го по октябрь 2016-го. По подсчетам правоохранителей, в нее входило не менее 25 человек, а прием проходил 

24 ноября 2017, 03:27
Ранивший полицейского самарец получил 16 лет строгого режима

Ранивший полицейского самарец получил 16 лет строгого режима

Житель Самары признан виновным в посягательстве на жизнь полицейского. Мужчина напал на стража порядка и нанес ему удар ножом – в область шеи. Преступление было совершено 13 марта около восьми часов вечера на улице Белорусской в Куйбышевском районе Самары.

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22 ноября 2017, 05:05
СК: найденная в Тольятти новорожденная девочка была убита

СК: найденная в Тольятти новорожденная девочка была убита

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Завершились слушания по громкому делу о нападении на семью начальника отраднинского отделения полиции Дмитрия Вашуркина. Оглашение приговора напавшим на начальника отраднеской полиции Дмитрия Вашуркина и его жену Екатерину заняло более 2 часов. Судья озвучил все подробности этого громкого уголовного дела. В 

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В Самаре осудили убийц жены полицейского

В Самаре осудили убийц жены полицейского

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На супругов напали в их доме в поселке Смышляевка 

29 августа 2017, 02:27
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