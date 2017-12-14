Во вторник, 29 августа, в Самаре суд вынес приговоры фигурантам громкого дела о нападении на семью полицейского Дмитрия Вашуркина, руководителя отдела МВД России по городу Отрадному. Жена силовика от полученных травм скончалась.

На супругов напали в их доме в поселке Смышляевка …