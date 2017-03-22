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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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В Сергиевском районе пьяная санитарка упала с балкона и разбилась

17 мая в поселке Суходол Сергиевского района произошло ЧП, сообщает ИА «Волга Ньюс».
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В п. Суходол водитель Land Cruiser Prado сбил малолетнего велосипедиста и скрылся

В п. Суходол водитель Land Cruiser Prado сбил малолетнего велосипедиста и скрылся

5 мая на ул. Победы произошло ДТП, сообщает региональное УГИБДД. Около 18:40 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Land Cruiser Prado сбил велосипедиста 2003 года рождения. Мальчик ехал по «зебре» слева направо по ходу движения машины.
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