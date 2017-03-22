В Сергиевском районе пьяная санитарка упала с балкона и разбилась

54-летняя женщина, работавшая санитаркой в местной больнице, была в гостях у 33-летнего родственника, живущего по соседству.

После выпитого алкоголя женщина решила вернуться в свою квартиру. Она … 17 мая в поселке Суходол Сергиевского района произошло ЧП, сообщает ИА «Волга Ньюс» 54-летняя женщина, работавшая санитаркой в местной больнице, была в гостях у 33-летнего родственника, живущего по соседству.После выпитого алкоголя женщина решила вернуться в свою квартиру. Она