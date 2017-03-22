В Самарской области полицейские по горячим следам задержали в поселке Суходол Сергиевского района подозреваемого в разбойном нападении, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии сотрудников полиции, в сельский магазин по улице Молодогвардейской вошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Угрожая продавцам торгового объекта предметом, похожим на газовый ключ, посетитель потребовал у них 100 рублей. Продавцы вызвали стражей порядка. Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия. Однако был задержан.
Подозреваемым оказался 37-летний нигде не работающий местный житель. Мужчина сознался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый, которому грозит до 10 лет лишения свободы, заключен под стражу, предполагаемое орудие преступления – газовый ключ – изъят.
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