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Самарские блогеры требуют показать «грамотея», который перепутал имя первого космонавта
Блогер eirc63 сообщил, что в Самаре перепутали имя первого космонавта Юрия Гагарина. На масштабном фестивале «ВолгаФест» организаторы повесили на сцене баннер с фактической ошибкой. Фотографию первого космонавта планеты Юрия Гагарина подписали именем Алексей. Организаторы уже повинились. «Такие недочеты случаются …
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14 июня 2017, 09:00
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Как в Самаре появился музей водки?
Блогер Алексей Авдейчев рассказал про необычный музей водки в селе Николаевка. «Основал его на собственном участке бывший главный энергетик "Самараметростроя" Василий Огольцов. Каких только бутылок тут нет! Каждая полочка объединена какой-то тематикой. Сначала Василий собирал этикетки. Первая появилась в …
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13 июня 2017, 08:00
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В Самаре тратят бюджетные деньги и повторно чинят отремонтированные улицы
Блогер Андрей Соколов критикует схемы самарского муниципального ремонта дорог. "Это улица Красноармейская. Ее ремонт - один из ярких примеров самарского благоустройства и освоения бюджетных средств. Здесь быстренько сняли слой дорожного асфальта и поставили бордюры. В итоге дорога "просела" - …
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13 июня 2017, 07:24
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В Тольятти спасли 3-х наркоманов, потерявших сознание во дворе из-за передозировки (есть видео)
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12 июня 2017, 04:06
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В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне
В Тольятти инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которая произошла сегодня, 12 июня, на улице Дзержинского. Участниками аварии стали пять авто, передает 63.ru.
По словам очевидцев, водитель «Хендай» задел четыре машины, вылетел на газон и там застрял. Никто не …
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12 июня 2017, 03:39
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В Тольятти продолжаются поиски пропавшей капсулы времени с посланием от комсомольцев
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9 июня 2017, 09:00
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В Тольятти начнут выпускать полноприводную Lada Logo
Тольяттинское АО «Супер-Авто Холдинг» займется выпуском автомобиля Lada Logo. Фирма получила так называемое «Одобрение типа транспортного средства». Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росреестра. Пикап на базе «Нивы» получит двухдверную 4-местную кабину и грузовую платформу с пластиковой надстройкой, двигатель ВАЗ-21214 …
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9 июня 2017, 03:12