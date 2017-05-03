Самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» 3 мая исполнилось 75 лет. В этот день в 1942 году команда Куйбышевского авиазавода провела свой первый матч.
У одного из самых популярных клубов России есть не только богатая история, но и новые перспективы. Ветераны «Крыльев» увидели их на стройплощадке стадиона «Самара-Арена», который возводится для проведения матчей чемпионата мира по футболу.
Многие из ветеранов команды «Крылья Советов» на площадку грандиозного строительства пришли впервые. Некоторым даже не верится, что уже через год здесь должны пройти три матча группового этапа чемпионата мира по футболу, в том числе с участием сборной России, игра одной восьмой финала и четвертьфинал.
Рекордсмен Крыльев Валерьян Панфилов, который провел в составе команды 413 матчей, уже бывал здесь два года назад, объективно оценивает прогресс: «Вообще, честно - ошарашен. Я представлял что-то, но, оказывается, представлял совсем не то, что есть на самом деле. Просто восхищение. Это грандиозно. Такого, честно, еще в своей жизни не видел. Такое современное сооружение, столько металла... Такой размах. Это впечатляет!»
Подрядчики оценивают готовность стадиона с учетом всех видов работ на 60%. В части помещений идут отделочные работы. Коммуникации вокруг арены проложены. Здесь уже начали ровнять грунт для последующего благоустройства. В четыре потока при помощи тяжелых кранов ведется монтаж металлоконструкций. Купол «Самара-Арены» должен быть составлен из 32 так называемых консолей. Каждая состоит из трех элементов. Строители рассказали, что к 3 мая установлены 58 из них. Все монтажные работы должны завершиться не позже июня, когда следует освободить от вспомогательных опор и подъемных кранов площадь для устройства футбольного поля.
Пока его нет, ветераны готовы играть на любом покрытии – хоть бы и на песке, предназначенном для строительства. Поединок против рабочих закончился победой игроков футбольного клуба «Крылья Советов» прежних лет со счетом 3:0.
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