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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» - «Оренбург» - 1:1

«Крылья Советов» - «Оренбург» - 1:1

Сегодня, 1 мая, самарские «Крылья Советов» провели очередной матч в рамках первенстве Премьер-лиги. На домашней арене «Металлург» волжан принимали соседей из Оренбурга. На игру пришло почти 8000 зрителей.
Счет гости открыли на 68-й минуте. Евгений Башкиров нарушил правила в пяти 

1 мая 2017, 09:02
«Крылья Советов» уже в зоне вылета

«Крылья Советов» уже в зоне вылета

После поражения «Арсеналу», «Крылья Советов» опустились на предпоследнее 15 место в турнирной таблице премьер-лиги и, таким образом, оказались в зоне прямого вылета из элиты российского футбола.

Как уже сообщала «ТЕРРА», матч состоялся в Туле в среду, 26 апреля. 
27 апреля 2017, 10:53

"Крылья" на выезде проиграли "Арсеналу"

Несмотря на многочисленные попытки, "Крыльям" так и не удалось создать реального момента для взятия ворот соперника. Матч закончился со счетом 0:2.
 
По итогам этой встречи "Арсенал" догнал "Крылья Советов" по набранным очкам. Теперь самарцам предстоит встреча с еще одним 

26 апреля 2017, 11:00
СМИ: «Крылья Советов» могут расторгнуть контракт с главным тренером

СМИ: «Крылья Советов» могут расторгнуть контракт с главным тренером

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» расторгнет контракт с главным тренером Вадимом Скрипченко в случае, если команда «вылетит» из премьер-лиги. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.
 
По информации агентства, руководство клуба поставило 
25 апреля 2017, 11:34
«Крылья Советов» настроят на последнюю игру

«Крылья Советов» настроят на последнюю игру

Матч футбольного клуба «Крылья Советов» против казанского «Рубина» собрал в воскресенье на стадионе «Металлург» свыше 7,5 тысячи зрителей.

Вадим Скрипченко оставил победный состав неизменным - на поле вышли все игроки, которые со счетом 3:1 вчистую переиграли «Анжи» в Дагестане. Только вот 

24 апреля 2017, 01:11
Во время ЧМ-2018 в Самаре будут работать 2600 волонтеров

Во время ЧМ-2018 в Самаре будут работать 2600 волонтеров

Половина будет помогать спортсменам и гостям мундиаля на ключевых объектах чемпионата - встречать в аэропорту, трудиться на стадионе. Эта группа уже отобрана. А вот регистрация другой части - так называемых «городских» волонтеров продолжается, и закончится в мае этого года. Им 

17 апреля 2017, 04:48
Тренера «Крыльев Советов» дисквалифицировали, и самарцы выиграли

Тренера «Крыльев Советов» дисквалифицировали, и самарцы выиграли

«Крылья Советов» в двадцать третьем туре впервые добились выездной победы в текущем чемпионате Российской футбольной Премьер-лиги. Успех в Каспийске в поединке с прямым конкурентом, «Анжи», вернул самарцев в борьбу за позицию, которая позволит сохранить место в элите отечественного футбола без 
17 апреля 2017, 11:11
«Крылья» и «Ростов» сыграли вничью

«Крылья» и «Ростов» сыграли вничью

Сегодня, 19 марта, в Самаре на стадионе "Металлург" в матче 20 тура премьер-лиги встретились футболисты "Крыльев Советов" и "Ростова". Встреча завершилась ничьей. Счет – 0:0
Следующий матч самарская команда проведет 2 апреля в Москве, с ЦСКА.
19 марта 2017, 06:06
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