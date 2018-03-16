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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Стало известно процессуальное решение СК по смертельному пожару в жилом доме на улице Мориса Тореза в Самаре. Как уже рассказывала «ТЕРРА», трагедия произошла 17 февраля 2018 года.

Предположительно, в одной из квартир 46-го дома загорелись домашние вещи. Не исключено, 
15 марта 2018, 12:42
18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных 
14 марта 2018, 12:32
СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

В Сызрани сотрудники местного отдела СК начали проверку по факту обнаружения на месте пожара двух тел. В ведомстве подтвердили: погибшие – братья. Одному было 50 лет, второму 59. Как уже рассказывала «ТЕРРА», пожар произошел в понедельник, 12 марта, в 21:34. 
13 марта 2018, 11:47
Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани

Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани

Крупный пожар произошел 12 марта в Сызрани. Примерно в 21:20 загорелись постройки во дворе честного дома №51 по улице Транспортной.

Площадь возгорания составила 130 квадратных метров. В его тушении принимали участие 25 человек. На ликвидацию возгорания у специалистов ушло 
13 марта 2018, 09:01
Сотрудник самарского автосервиса уехал на машине клиента и исчез

Сотрудник самарского автосервиса уехал на машине клиента и исчез

В Самаре полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. За помощью в правоохранительные органы обратился 43-летний самарец. Он рассказал, что сдал свою машину в автосервис в Красноглинском районе, но забрать не смог. Работники мастерской сообщили, что один сотрудник уехал на машине 

1 марта 2018, 01:17
В Оренбурге наградили школьников, спасавших детей на пожаре

В Оренбурге наградили школьников, спасавших детей на пожаре

22 февраля в Оренбурге сотрудники МЧС наградили девятиклассников Егора Махуру и Александра Емельянова из школы №85. Они стали настоящими героями после пожара, который произошел в городе 12 февраля.

ЧП произошло на девятом этаже дома на улице Салмышской. Пока взрослы снимали пожар 

22 февраля 2018, 08:50
МЧС: в Самарской области прогнозируют сильный снег и метель с заносами

МЧС: в Самарской области прогнозируют сильный снег и метель с заносами

На сотовые телефоны самарцев приходят сообщения от МЧС, с предупреждениями об ухудшении погодных условий. «Будьте осторожны!» - предупреждает ведомство.

«На территории Самарской области с 19 часов 19 февраля до 7:00 20 февраля прогнозируются: местами сильный снег, слабая метель, на 
19 февраля 2018, 01:46
22 пожарных тушили горящий частный дом в Тольятти

22 пожарных тушили горящий частный дом в Тольятти

Крупный пожар произошел в ночь на 16 февраля в Тольятти. Примерно в 3:27 на улице Некрасова в Центральном районе загорелись частный дом и надворные постройки. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров.

На тушение пожара приезжали 22 огнеборца на 6 машинах. 

16 февраля 2018, 11:21
МЧС: В Самарской области ожидается очень сильный ветер

МЧС: В Самарской области ожидается очень сильный ветер

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. МЧС передает, что в понедельник, 5 февраля, на территории региона ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Сотрудники ведомства рекомендуют самарцам при усилении ветра «ограничить выход из зданий».

«Важно взять под 

5 февраля 2018, 09:51
В Самаре более двух с половиной часов тушили горящий автосервис

В Самаре более двух с половиной часов тушили горящий автосервис

Вечером 31 января в Самаре произошел крупный пожар. В 19:03 на улице Лунной загорелось здание автосервиса. Охваченными огнем оказались 150 квадратных метров площади.

Для тушения пожара пришлось задействовать большие силы. На место происшествия выдвинулись 38 огнеборцев и 9 единиц техники.

Возгорание удалось 

1 февраля 2018, 09:01
В Самаре около часа горел автосервис на улице Коростелевых

В Самаре около часа горел автосервис на улице Коростелевых

В среду, 22 ноября, в центре Самары рано утром произошел пожар. Около часа горел автосервис на площади 100 квадратных метров, расположенный на улице Братьев Коростелевых. ЧП произошло в 5:23.

«На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава 

22 ноября 2017, 10:53
В Самаре ночью горели автосервиc и жилой дом на Главной

В Самаре ночью горели автосервиc и жилой дом на Главной

В ночь на среду, 15 ноября, в Куйбышевском районе Самары горели автосервис и жилой дом. Пожар произошел на улице Главной в 3:24 минуты. По сообщению МЧС, загорелось помещение автосервиса и огонь перекинулся на крышу жилой двухэтажки площадью 250 квадратных метров. 

15 ноября 2017, 10:49
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