Крупный пожар произошел в Самаре вечером 15 марта. Примерно в 19:37 по удресу: улица Авроры, 60, загорелся частный автосервис. Пламя охватило огромную площадь в 400 квадратных метров.
На тушение здания выезжали 68 пожарных на 17 машинах. Но даже такими силами с огнем удалось справиться только спустя более трех часов. О ликвидации возгорания было объявлено в 22:53.
К счастью, в результате масштабного ЧП ни один человек не пострадал. Причины происшествия устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. Не исключено, что всему виной могло стать неосторожное обращение с огнем.
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