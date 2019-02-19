Тест: хорошо ли вы помните фильм «Джентльмены удачи»? «Джентльмены удачи» по праву считаются одной из самых лучших советских комедий. Только в 1972 году фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Феноменальным оказался и финансовый успех картины: при бюджете в 400 тысяч рублей она собрала 30 миллионов.



При этом …