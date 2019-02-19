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Тест: хорошо ли вы помните фильм «Джентльмены удачи»?
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15 февраля 2019, 07:28
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Тест: хорошо ли вы помните фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»?
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12 февраля 2019, 02:13
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Тест: хорошо ли вы помните фильм «Место встречи изменить нельзя»?
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8 февраля 2019, 11:28
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Тест: хорошо ли вы помните советский фильм «Белое солнце пустыни»?
50 лет назад на советские киноэкраны вышел фильм «Белое солнце пустыни». История о приключениях красноармейца Федора Сухова, возвращавшегося в Самару после демобилизации, полюбилась десяткам миллионов зрителей. В этой картине переплелись все слагаемые успеха: захватывающий сюжет, зрелищные боевые сцены, драма, юмор …
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5 февраля 2019, 03:53
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