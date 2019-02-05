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Тест: насколько хорошо вы помните фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»?
В 1965 году на советские киноэкраны вышел комедийный фильм Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Картина мгновенно обрела популярность, став лидером проката в стране. Главную роль студента-очкарика Шурика сыграл актер Александр Демьяненко, получивший после этого всенародную славу. Правда, …
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1 февраля 2019, 01:49
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Тест: сможете ли вы угадать фильм Леонида Гайдая по одному кадру?
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30 января 2019, 11:09
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Тест: угадайте фильм с Евгением Леоновым по одному кадру
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29 января 2019, 11:27
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Тест: хорошо ли вы знаете фильм "Невероятные приключения итальянцев в России"?
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23 января 2019, 02:43
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Тест: хорошо ли вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?
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22 января 2019, 01:52
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Тест: угадайте, какой цитаты не было в этом советском кинофильме?
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21 января 2019, 08:29
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Тест: узнайте советский кинофильм всего по одному кадру
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14 января 2019, 11:53
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Картину «Белое солнце пустыни» адаптировали для людей с ограниченными возможностями
В Москве 28 января пройдет показ легендарного советского фильма «Белое солнце пустыни». Картина была адаптирована для людей с ограниченными возможностями: фильм будет сопровождаться автоматическим закрытым тифлокомментированием и сурдосубтитрами.
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27 января 2015, 08:30
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Самарский "Товарищ Сухов" обошелся в 1 млн рублей
В Самаре торжественно открыли новый памятник - герою советского кино товарищу Сухову. Бронзовая статуя установлена на городской набережной неслучайно: в 100 метрах от нее находится квартира сценариста фильма "Белое солнце пустыни". Сам исполнитель главной роли, Анатолий Кузнецов, тоже неоднократно бывал …
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10 декабря 2012, 01:18
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